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Fish idle: hooked tycoon. Your own fishing boat (Мод меню)

Fish idle: hooked tycoon. Your own fishing boat (Мод меню) 7.1.5

35
5
Скачать (49 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Mamboo Games
Версия:
7.1.5
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 49 Мб
id приложения:
com.greenbuttongames.FishIdle
Русский язык:
Есть
Лайков:
35
Комментарии:
0
Просмотров:
15 267

Fish Idle - это уникальная игра, которая перенесет вас в увлекательный мир рыболовных магнатов. Эта игра привлекает внимание своей отличной графикой и простой, но захватывающей игровой механикой, которая обеспечивает максимальное развлечение.


В Fish Idle вам предстоит забросить удочку и погрузиться в азарт рыбалки. Вы будете иметь возможность ловить разнообразных рыб, расширять свой бизнес и становиться настоящим рыболовным магнатом. Игра позволяет вам насладиться миром рыбной ловли без необходимости покидать уют дома. Если вы ищете увлекательный способ провести свободное время и почувствовать себя настоящим рыболовным магнатом, то Fish Idle стоит попробовать.



Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • МЕНЮ МОД
  • Множитель скорости перемещения
  • Макс. отсек для хранения
  • Рыбалка издалека

MOD V2

  • Меню
  • Неограниченные ресурсы
 Теги темы: Мод меню

Скачать Fish idle: hooked tycoon. Your own fishing boat (Мод меню) 7.1.5 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
49 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
49 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство

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