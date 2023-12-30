Fish idle: hooked tycoon. Your own fishing boat (Мод меню) 7.1.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Mamboo Games
Версия:
7.1.5
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:01
Возраст:
Требуется места:
≈ 49 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
35
Комментарии:
0
Просмотров:
15 267
Fish Idle - это уникальная игра, которая перенесет вас в увлекательный мир рыболовных магнатов. Эта игра привлекает внимание своей отличной графикой и простой, но захватывающей игровой механикой, которая обеспечивает максимальное развлечение.
В Fish Idle вам предстоит забросить удочку и погрузиться в азарт рыбалки. Вы будете иметь возможность ловить разнообразных рыб, расширять свой бизнес и становиться настоящим рыболовным магнатом. Игра позволяет вам насладиться миром рыбной ловли без необходимости покидать уют дома. Если вы ищете увлекательный способ провести свободное время и почувствовать себя настоящим рыболовным магнатом, то Fish Idle стоит попробовать.
Информация о модах
MOD V1
- МЕНЮ МОД
- Множитель скорости перемещения
- Макс. отсек для хранения
- Рыбалка издалека
MOD V2
- Меню
- Неограниченные ресурсы
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