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Cooking Vacation - Кук игра (Мод меню)

Cooking Vacation - Кук игра (Мод меню) 1.2.54

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Версия:
1.2.54
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
TAAP GAME STUDIO
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Вчера, 23:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
394
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в захватывающий мир кулинарии с игрой Cooking Vacation, где вы сможете открыть рестораны по всему миру и порадовать посетителей уникальными блюдами национальной кухни. От Японии до Мексики, от суши до тако - вас ждут разнообразные кулинарные приключения!


Выполняйте постукивания и пролистывания, чтобы быстро нарезать ингредиенты, перемешивать кастрюли и оформлять тарелки. Улучшайте бытовую технику, чтобы сделать работу более эффективной и разнообразить меню. Преображайте рестораны с помощью забавных тематических декораций, превращая их из местных фаворитов в мировые сенсации.


Адаптируйтесь к запросам клиентов и освойте более 300 рецептов из разных стран мира. Открывайте новые локации и выполняйте различные кулинарные испытания, включая выпечку, варку, приготовление на гриле и многое другое


Информация о модах
  • Меню
  • Неограниченная валюта
  • Неограниченная энергия


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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Кулинарные игры
Кулинарные игры
 Теги темы: Мод меню

Скачать Cooking Vacation - Кук игра (Мод меню) v1.2.54 MOD APK

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Скачать Cooking Vacation - Кук игра (Мод меню) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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