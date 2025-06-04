Описание

Погрузитесь в захватывающий мир кулинарии с игрой Cooking Vacation, где вы сможете открыть рестораны по всему миру и порадовать посетителей уникальными блюдами национальной кухни. От Японии до Мексики, от суши до тако - вас ждут разнообразные кулинарные приключения!





Выполняйте постукивания и пролистывания, чтобы быстро нарезать ингредиенты, перемешивать кастрюли и оформлять тарелки. Улучшайте бытовую технику, чтобы сделать работу более эффективной и разнообразить меню. Преображайте рестораны с помощью забавных тематических декораций, превращая их из местных фаворитов в мировые сенсации.





Адаптируйтесь к запросам клиентов и освойте более 300 рецептов из разных стран мира. Открывайте новые локации и выполняйте различные кулинарные испытания, включая выпечку, варку, приготовление на гриле и многое другое