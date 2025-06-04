Cooking Vacation - Кук игра (Мод меню) 1.2.54
Погрузитесь в захватывающий мир кулинарии с игрой Cooking Vacation, где вы сможете открыть рестораны по всему миру и порадовать посетителей уникальными блюдами национальной кухни. От Японии до Мексики, от суши до тако - вас ждут разнообразные кулинарные приключения!
Выполняйте постукивания и пролистывания, чтобы быстро нарезать ингредиенты, перемешивать кастрюли и оформлять тарелки. Улучшайте бытовую технику, чтобы сделать работу более эффективной и разнообразить меню. Преображайте рестораны с помощью забавных тематических декораций, превращая их из местных фаворитов в мировые сенсации.
Адаптируйтесь к запросам клиентов и освойте более 300 рецептов из разных стран мира. Открывайте новые локации и выполняйте различные кулинарные испытания, включая выпечку, варку, приготовление на гриле и многое другое
- Меню
- Неограниченная валюта
- Неограниченная энергия
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.