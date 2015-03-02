Версия:
3.2.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Kids Games LLC
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:04
Возраст:
Требуется места:
≈ 820 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 457
Описание
Добро пожаловать в захватывающее приключение The Secret Elevator Remastered, где реальность и сон переплетаются в зловещем лабиринте ваших воспоминаний и кошмаров. Вы оказались запертым внутри собственного сна, где каждый поворот, каждый шаг, словно пронизан мистикой и загадками. Чтобы освободиться, вам нужно открыть маленькую дверцу, заблокированную тайнами и страхами.
Погрузитесь в историю игры, где каждый момент наполнен напряжением и загадками. Разгадывайте головоломки, исследуйте темные уголки вашего сознания и открывайте множество концовок, каждая из которых откроет новые тайны и завораживающие аспекты вашего сна.
Информация о модах
Все разблокировано
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