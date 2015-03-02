Описание

Добро пожаловать в захватывающее приключение The Secret Elevator Remastered, где реальность и сон переплетаются в зловещем лабиринте ваших воспоминаний и кошмаров. Вы оказались запертым внутри собственного сна, где каждый поворот, каждый шаг, словно пронизан мистикой и загадками. Чтобы освободиться, вам нужно открыть маленькую дверцу, заблокированную тайнами и страхами.





Погрузитесь в историю игры, где каждый момент наполнен напряжением и загадками. Разгадывайте головоломки, исследуйте темные уголки вашего сознания и открывайте множество концовок, каждая из которых откроет новые тайны и завораживающие аспекты вашего сна.