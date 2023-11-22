android-1.ru / Игры / На русском / Выживший дракон Игра-стрелялка (Мод меню)
Выживший дракон Игра-стрелялка (Мод меню)

Выживший дракон Игра-стрелялка (Мод меню) 1.4.2

0
0
Скачать (333 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Wejoy World
Версия:
1.4.2
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 333 Мб
id приложения:
com.wejoygame.tdsurvival
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
730

Dragon Survivor TD - это захватывающая комбинация Tower Defense и ролевой игры, которая подарит вам увлекательные часы игрового процесса. В этой игре вы выступаете в роли отважного мага, чья задача - защитить яйцо дракона от нашествия врагов.


Основной элемент игры - это стратегическое размещение башен и использование навыков, чтобы справиться с волнами наступающих противников. Вы будете сталкиваться с различными видами врагов, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками и сильными сторонами. Чтобы успешно выдержать нападения, вам придется умело комбинировать башни и специальные навыки.


Одним из интересных аспектов игры является случайное генерирование карт и расположение врагов, что создает непредсказуемость и заставляет вас постоянно адаптироваться к изменяющейся обстановке. Кроме того, вы сможете использовать специальные способности и сокровища, чтобы усилить свою защиту и противостоять все более смертоносным волнам врагов.


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Высокие награды
 Теги темы: Мод меню

Скачать Выживший дракон Игра-стрелялка (Мод меню) 1.4.2 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Выживший дракон Игра-стрелялка (Мод меню)
333 Мб
Ссылка 2
333 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство

Больше Tower Defense

Wild Castle: 3D Offline Strategy Defender TD (Много маны/мод меню)
Wild Castle: 3D Offline Strategy Defender TD (Много маны/мод меню)
Версия: 1.51.6
Слизневый Замок - Простой TD (Мод меню)
Слизневый Замок - Простой TD
Версия: 1.0.2
Kingdom War TD Premium Offline (Мод, Режим бога)
Kingdom War TD Premium Offline
Версия: 2.1.76
2112TD: Tower Defence Survival (Мод, Бесплатные покупки)
2112TD: Tower Defence Survival
Версия: 2.00.102
Castle Defender Premium (Мод, Бесплатные покупки)
Castle Defender Premium: Hero Idle Defense TD
Версия: 2.0.3
Bloons TD 5 (Мод, Много денег)
Bloons TD 5
Версия: 4.2
Island Defense TD - Tower War (Мод, Много денег)
Island Defense TD - Tower War
Версия: 1.224
Смотреть все
Похожие приложения:
Pal Monster :Игра на выживание (Мод, Много опыта)
Pal Monster :Игра на выживание (Мод, Много опыта)
Версия: 0.1.1 b6
Детские игры BonBon Life World (Мод. много денег)
Детские игры BonBon Life World (Мод. много денег)
Версия: 1.9.2
Скибиди Туалет 3D ИГРА (Полная версия)
Скибиди Туалет 3D ИГРА (Полная версия)
Версия: 1.1
Life Makeover-Шлейф искр (Полная версия)
Life Makeover-Шлейф искр (Полная версия)
Версия: 1.2.5
Атлантида (Полная версия)
Атлантида (Полная версия)
Версия: 1.70.50
Dino Quest 2: Игры динозавров (Мод, Много денег)
Dino Quest 2: Игры динозавров (Мод, Много денег)
Версия: 1.23.8
Triplet Heroes: Raising Game (Мод меню)
Triplet Heroes: Raising Game (Мод меню)
Версия: 1.6.4
Legendary Adventure (Мод, Много золота)
Legendary Adventure (Мод, Много золота)
Версия: 1.0.860

Отзывы о Выживший дракон Игра-стрелялка (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив