android-1.ru / Игры / На русском / Defense Zone - Original (Мод, Режим бога)
Defense Zone - Original (Мод, Режим бога)

Defense Zone - Original (Мод, Режим бога) 1.3.15

1
1
Скачать (84 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
ARTEM KOTOV
Версия:
1.3.15
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 84 Мб
id приложения:
net.defensezone.first
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 615

Defense Zone предлагает вам захватывающий мир стратегических боев и обороны. Со множеством доступных уровней и классов, вам предоставляется свобода выбора и возможность настроить игровой опыт по своему вкусу.


Каждый уровень в игре представляет собой уникальный вызов, и вы можете выбрать класс, который наилучшим образом соответствует вашим предпочтениям и навыкам. Это добавляет глубину и разнообразие в игровой процесс. У вас также есть доступ к разнообразному оружию и возможность командовать вашими соратниками, чтобы создать эффективную стратегию обороны. Каждый игрок в команде имеет свою уникальную функцию и роль, и ваше умение координировать действия команды станет ключом к успеху.


Прохождение уровней и выполнение задач позволят вам получить ценный опыт и навыки, которые можно применить в игре. Defense Zone не только предоставляет вам увлекательное развлечение, но также способствует улучшению вашей реакции, стратегического мышления и управления ресурсами.


Скриншоты

Информация о модах

Режим бога

 Теги темы: Режим бога

Скачать Defense Zone - Original (Мод, Режим бога) 1.3.15 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Defense Zone - Original (Мод, Режим бога) 84 Мб Ссылка 2 84 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Присоединяйтесь к BLUM и Hamster Kombat сегодня!

Переходите по нашим реферальным ссылкам для эксклюзивных вознаграждений!

Присоединиться к Hamster Kombat Присоединиться к BLUM
Похожие приложения:
Driver Life - Cимулятор Машина (Мод, Unlocked)
Driver Life - Cимулятор Машина (Мод, Unlocked)
Версия: 0.6
Drivers Jobs Online Simulator (Мод, Много денег)
Drivers Jobs Online Simulator (Мод, Много денег)
Версия: 0.148
Idle Workout Master (Мод, Без рекламы)
Idle Workout Master (Мод, Без рекламы)
Версия: 2.3.0
Хотели бы вы выйти замуж (Мод, Премиум выборы)
Хотели бы вы выйти замуж (Мод, Премиум выборы)
Версия: 1.1.16
Завоевать Город: Битва Замков (Мод, Много денег)
Завоевать Город: Битва Замков (Мод, Много денег)
Версия: 3.541
My City : Дом моих друзей (Мод, Unlocked)
My City : Дом моих друзей (Мод, Unlocked)
Версия: 3.0.0
Безумная конфетная бомба (Мод, Много денег)
Безумная конфетная бомба (Мод, Много денег)
Версия: 4.8.8
Floof - Домик для питомца (Мод, Бесплатные покупки)
Floof - Домик для питомца (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 11.0.6

Отзывы о Defense Zone - Original (Мод, Режим бога)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив