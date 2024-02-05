Floof - Домик для питомца (Мод, Бесплатные покупки) 12.0.7
Версия:
12.0.7
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
TutoTOONS
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 961
Floof - это идеальная игра для всех, кто обожает животных и мечтает о собственной виртуальной зоопарке. В этой захватывающей игре вы сможете завести милых щенков, котят, кроликов и многих других животных, создавая свой собственный мир домашних питомцев.
Одной из ключевых особенностей ИГРЫ является прекрасная иллюстрация персонажей-животных, которые сделаны с любовью к деталям. Вы сможете ухаживать за этими виртуальными пушистыми друзьями, кормить их, купать и даже играть в разные увлекательные мини-игры.
Игра также способствует развитию навыков у детей, таких как внимание, память и навыки решения проблем. Весь игровой процесс ориентирован на обучение и развитие, делая Floof идеальной игрой для детей.
Информация о модах
- МЕНЮ МОДОВ
- УВЕЛИЧИТЬ ДЕНЕЖНЫЙ МНОЖИТЕЛЬ
- ВКЛЮЧИТЬ ПОДПИСКУ
- СКИН РАЗБЛОКИРОВАН
- БЕЗ РЕКЛАМЫ
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