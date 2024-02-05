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Floof - Домик для питомца (Мод, Бесплатные покупки)

Floof - Домик для питомца (Мод, Бесплатные покупки) 12.0.7

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Скачать (140 Мб)
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Версия:
12.0.7
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
TutoTOONS
Категория:
На русском / Обучающие
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 961

Floof - это идеальная игра для всех, кто обожает животных и мечтает о собственной виртуальной зоопарке. В этой захватывающей игре вы сможете завести милых щенков, котят, кроликов и многих других животных, создавая свой собственный мир домашних питомцев.


Одной из ключевых особенностей ИГРЫ является прекрасная иллюстрация персонажей-животных, которые сделаны с любовью к деталям. Вы сможете ухаживать за этими виртуальными пушистыми друзьями, кормить их, купать и даже играть в разные увлекательные мини-игры.


Игра также способствует развитию навыков у детей, таких как внимание, память и навыки решения проблем. Весь игровой процесс ориентирован на обучение и развитие, делая Floof идеальной игрой для детей.



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 Теги темы: Бесплатные покупки, Для детей

Скачать Floof - Домик для питомца (Мод, Бесплатные покупки) 12.0.7 взлом

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Скачать Floof - Домик для питомца (Мод, Бесплатные покупки) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Floof - Домик для питомца (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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lika26
lika26 5 февраля 2024 15:27
Ни мод ни игра не работает
-1
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