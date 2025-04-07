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Idle Taxi Tycoon (Мод, Много денег)

Idle Taxi Tycoon 1.20.0

Много денег
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2
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Версия:
1.20.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Kolibri Games
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 697
Скриншоты
Описание

Idle Taxi Tycoon — это игра в режиме ожидания, в которой игроков ждет стабильная работа парка такси с номерами с разными миссиями. Игроки будут принимать запросы от клиентов и позволять своим такси ехать в указанное место и получать деньги, когда работа будет выполнена. Кроме того, игроки также могут использовать заработанные деньги для повышения эффективности комнат и поиска водителей, обладающих положительными эффектами.


В Idle Taxi Tycoon игроки будут управлять парком такси с множеством комнат с разными задачами, и, конечно же, их работа поможет зарабатывать на службах такси. Игрок увидит запрос и оттуда отправит нужное такси, чтобы забрать клиента и подождать несколько минут. В то же время эта работа будет повторяться много раз и поможет вам заработать много денег и увеличить свой таксопарк, чтобы стать более впечатляющим. Кроме того, вам также необходимо выяснить, чем занимается этот таксомоторный парк. Как и в других управленческих играх, игроки могут быстро узнать, что происходит в отряде. Парк такси разделен на различные комнаты с различными миссиями, которые вы не можете игнорировать, и, конечно же, каждая комната имеет разные характеристики, отображаемые в виде статистики. Вы обдумаете создание условий для наилучшего развития этих показателей, чтобы работа команды стала более впечатляющей и эффективной.


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Много денег

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 Теги темы: Много денег

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