Описание

Idle Taxi Tycoon — это игра в режиме ожидания, в которой игроков ждет стабильная работа парка такси с номерами с разными миссиями. Игроки будут принимать запросы от клиентов и позволять своим такси ехать в указанное место и получать деньги, когда работа будет выполнена. Кроме того, игроки также могут использовать заработанные деньги для повышения эффективности комнат и поиска водителей, обладающих положительными эффектами.





В Idle Taxi Tycoon игроки будут управлять парком такси с множеством комнат с разными задачами, и, конечно же, их работа поможет зарабатывать на службах такси. Игрок увидит запрос и оттуда отправит нужное такси, чтобы забрать клиента и подождать несколько минут. В то же время эта работа будет повторяться много раз и поможет вам заработать много денег и увеличить свой таксопарк, чтобы стать более впечатляющим. Кроме того, вам также необходимо выяснить, чем занимается этот таксомоторный парк. Как и в других управленческих играх, игроки могут быстро узнать, что происходит в отряде. Парк такси разделен на различные комнаты с различными миссиями, которые вы не можете игнорировать, и, конечно же, каждая комната имеет разные характеристики, отображаемые в виде статистики. Вы обдумаете создание условий для наилучшего развития этих показателей, чтобы работа команды стала более впечатляющей и эффективной.