Hyperforma (Мод, Премиум) 0.0.273
Hyperforma предлагает увлекательное путешествие в загадочную систему с хорошо защищенными ядрами. Вы будете сопровождать персонажа, пытающегося прикоснуться к этим ядрам, чтобы взломать их и совершить путешествие игрока по множеству различных локаций. В то же время новые элементы могут быть трудны для игрока, и игрок может приобрести навыки, чтобы игнорировать неблагоприятные эффекты этих элементов.
В Hyperforma игроки начнут с истории таинственного персонажа, который является частью гарантии безопасности города. У этого персонажа есть задача объединиться с системой; с тех пор он искал правильный ответ. При этом его никто не искал годами, и произошло важное событие, когда было отправлено загадочное послание. Оттуда игроки начнут свое путешествие по изучению системы в игре.
Информация о модах
Премиум приобретенное
автоматическое восстановление включено
Включено удвоение XP
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Скачать Hyperforma (Мод, Премиум) 0.0.273 взлом
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