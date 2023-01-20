android-1.ru / Игры / На русском / Hyperforma (Мод, Премиум)
Hyperforma (Мод, Премиум)

Hyperforma (Мод, Премиум) 0.0.273

1
0
Скачать (250 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
0.0.273
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HeroCraft Ltd.
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 250 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 941

Hyperforma предлагает увлекательное путешествие в загадочную систему с хорошо защищенными ядрами. Вы будете сопровождать персонажа, пытающегося прикоснуться к этим ядрам, чтобы взломать их и совершить путешествие игрока по множеству различных локаций. В то же время новые элементы могут быть трудны для игрока, и игрок может приобрести навыки, чтобы игнорировать неблагоприятные эффекты этих элементов.


В Hyperforma игроки начнут с истории таинственного персонажа, который является частью гарантии безопасности города. У этого персонажа есть задача объединиться с системой; с тех пор он искал правильный ответ. При этом его никто не искал годами, и произошло важное событие, когда было отправлено загадочное послание. Оттуда игроки начнут свое путешествие по изучению системы в игре.




Скриншоты

Информация о модах

Премиум приобретенное

автоматическое восстановление включено 

Включено удвоение XP

НАСТРАЖАЮЩАЯ РЕКЛАМА УДАЛЕНА

Скачать Hyperforma (Мод, Премиум) 0.0.273 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Hyperforma (Мод, Премиум) 250 Мб Ссылка 2 250 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Hidden Objects: Поиск Предметов (Мод, Много денег)
Hidden Objects: Поиск Предметов (Мод, Много денег)
Версия: 1.79
Meow Tower: Nonogram (Оффлайн) (Мод, Много денег)
Meow Tower: Nonogram (Оффлайн) (Мод, Много денег)
Версия: 2.0.6
Run Rich 3D (Мод, Бесплатные награды)
Run Rich 3D (Мод, Бесплатные награды)
Версия: 1.19
Tower Defense: Magic Quest (Мод, Бесплатные покупки)
Tower Defense: Magic Quest (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 2.0.293
Idle Ant Colony (Мод, Без рекламы)
Idle Ant Colony (Мод, Без рекламы)
Версия: 1.2.5
Used Car Tycoon Game (Мод, Много денег)
Used Car Tycoon Game (Мод, Много денег)
Версия: 23.6.9
Run of Life (Мод, Без рекламы)
Run of Life (Мод, Без рекламы)
Версия: 2.5.3
Страна Математики Полная версия: Игры для сложения
Страна Математики Полная версия: Игры для сложения
Версия: 02.22.015

Отзывы о Hyperforma (Мод, Премиум)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий 20 января 2023 00:10
Это обычная версия, не премиум.
0
Ответить