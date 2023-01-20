Hyperforma предлагает увлекательное путешествие в загадочную систему с хорошо защищенными ядрами. Вы будете сопровождать персонажа, пытающегося прикоснуться к этим ядрам, чтобы взломать их и совершить путешествие игрока по множеству различных локаций. В то же время новые элементы могут быть трудны для игрока, и игрок может приобрести навыки, чтобы игнорировать неблагоприятные эффекты этих элементов.





В Hyperforma игроки начнут с истории таинственного персонажа, который является частью гарантии безопасности города. У этого персонажа есть задача объединиться с системой; с тех пор он искал правильный ответ. При этом его никто не искал годами, и произошло важное событие, когда было отправлено загадочное послание. Оттуда игроки начнут свое путешествие по изучению системы в игре.







