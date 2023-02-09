Used Car Tycoon Game (Мод, Много денег) 23.6.9
Used Car Tycoon Game - Создайте свою собственную империю подержанных автомобилей с нуля, с самого начала собирая инвентарь высококачественных автомобилей и применяя свои деловые навыки, пока вы не сможете позволить себе заниматься более прекрасными вещами в жизни.
Начните с мелкого дилера, никогда не довольствуйтесь посредственностью и всегда ищите новые возможности, по мере роста вашего бизнеса разрабатывайте новые технологии для своих автомобилей или инвестируйте в рекламные кампании для увеличения доли рынка.
Желания всегда связаны с тем, что ценит потенциальный клиент. Таким образом, желание дает другим возможность добиться успеха. Потенциальный клиент предпримет действие и захочет купить продукт, сделав «первый шаг» или «связавшись с ним».
Информация о модах
Много денег
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