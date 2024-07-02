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IFyou:episodes-love stories (Мод, Премиум выборы)

IFyou:episodes-love stories (Мод, Премиум выборы) 1.2.53

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5
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Версия:
1.2.53
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PIER Corporation Inc.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 321

"Эпизоды: Любовные Истории" — это не просто игра, это увлекательное погружение в мир захватывающих историй любви. Если вы ценитель сюжетных игр, то эта игра точно для вас. Здесь вас ждут разнообразные любовные сюжеты, где вы сами будете принимать ключевые решения за главных героев.


Геймплей игры занимает важное место, ведь от него зависит удовлетворение игроков. IFyou постаралась создать привлекательный сюжетный геймплей, который легко увлечет и заинтересует игроков, ищущих захватывающие развлечения. Каждая глава игры оформлена как захватывающий роман, где вы не только становитесь рассказчиком, но и взаимодействуете с сюжетом как читатель.


С большим количеством глав игрокам предстоит испытать различные эмоции и пережить разные сюжетные повороты. Кроме того, игроки будут принимать активное участие в развитии историй, делая выборы, которые будут влиять на их развитие. "Эпизоды: Любовные Истории" обещают вам увлекательное путешествие по миру волнующих романтических приключений.



Скриншоты

Информация о модах

1. Бесплатные премиум-выборы

*премиум-выборы = ноль звезд

 Теги темы: Новеллы

Скачать IFyou:episodes-love stories (Мод, Премиум выборы) 1.2.53 взлом

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Скачать IFyou:episodes-love stories (Мод, Премиум выборы) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о IFyou:episodes-love stories (Мод, Премиум выборы)


Комментарии (6)
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Крис
Крис 4 января 2023 22:37
Все ниче и работает отлично, но жаль перевод очень кривой и часто непонятно, о чем говорят персонажи и из-за этого порой пропадает интерес и весь игровой энтузиазм.
+1
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Erika
Erika 26 ноября 2022 15:45
Не заходит в игру говорит истек срок захода последний заход гость,что делать?
0
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Mrs Yulia
Mrs Yulia 25 ноября 2022 17:00
Спасибо, все работает
+1
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0_0
0_0 24 ноября 2022 09:55
Когда будет обновление? Без него игра не работает
+1
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Mrs Yulia
Mrs Yulia 23 ноября 2022 20:20
Как обновить подскажите пожалуйста
+2
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Диана
Диана 13 ноября 2022 09:50
Всё работает, антивирус проблем не нашёл.
+1
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