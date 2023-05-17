Описание

Puppet Boss (Мод, Премиум выборы) - Создавайте романтические истории одним нажатием кнопки! Создайте воспоминания на всю жизнь со своими близкими, играя в эту игру. За три минуты вы можете создать свою собственную романтическую историю или свидание, а также создать оригинальных персонажей, которыми вы сможете поделиться с другими.





Создавайте воспоминания по-новому, используя интерактивный цифровой мир, чтобы поделиться им с любимым человеком. С четырьмя разными главными героями речь идет не только о вас и вашей второй половинке, речь идет обо всех вас! Сделайте своим родителям лучший сюрприз и скажите им, насколько они этого заслуживают. Поделитесь своими историями со всем миром!



