Версия:
1.1.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Day7
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 21:42
Возраст:
Требуется места:
≈ 291 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 392
Описание
Puppet Boss (Мод, Премиум выборы) - Создавайте романтические истории одним нажатием кнопки! Создайте воспоминания на всю жизнь со своими близкими, играя в эту игру. За три минуты вы можете создать свою собственную романтическую историю или свидание, а также создать оригинальных персонажей, которыми вы сможете поделиться с другими.
Создавайте воспоминания по-новому, используя интерактивный цифровой мир, чтобы поделиться им с любимым человеком. С четырьмя разными главными героями речь идет не только о вас и вашей второй половинке, речь идет обо всех вас! Сделайте своим родителям лучший сюрприз и скажите им, насколько они этого заслуживают. Поделитесь своими историями со всем миром!
Информация о модах
- Неограниченное золото
- Неограниченные билеты
- Тратьте, как хотите, даже значения, указанные в минусе
MOD V2
- Неограниченные деньги, разблокированы все истории
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