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Школьная Вечеринка Крафт (Мод, Много денег)

Школьная Вечеринка Крафт (Мод, Много денег) 1.7.991

585
63
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Версия:
1.7.991
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Candy Room Games & RabbitCo
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
62 327
Скриншоты
Описание

School Party Craft - это захватывающая игра для детей и подростков, которая позволяет воплотить все ваши фантазии в жизнь. В этой игре нет ограничений, и вы можете настроить все по своему вкусу. Создайте уникальный стиль, наполнив свой гардероб модной одеждой и украшениями, чтобы стать более стильным и привлекательным.


Не ограничивайтесь только модой, вы также можете построить свой собственный мечтательный дом, осуществить свои желания и фантазии. Передвигайтесь по городу на автомобилях своей мечты, наслаждайтесь плаванием на лодках и даже испытывайте ощущения полета на самолетах. Встречайте новых друзей, общайтесь с ними и создавайте незабываемые моменты.


Помимо всего этого, вам предоставляется возможность расслабиться и насладиться различными занятиями. Отправляйтесь на шоппинг в торговые центры, плескайтесь в бассейнах, танцуйте на дискотеках, посещайте кинотеатры и участвуйте в вечеринках. В этом приложении вы можете делать все, что пожелаете! School Party Craft предлагает вам бесконечные возможности для творчества и развлечений. Воплотите свои мечты в реальность и создайте самый запоминающийся опыт в этой захватывающей игре.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Школьная Вечеринка Крафт (Мод, Много денег) v1.7.991 MOD APK

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Скачать Школьная Вечеринка Крафт (Мод, Много денег) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Школьная Вечеринка Крафт (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Miha
Miha 12 апреля 2023 10:11
Эй
Почему не работает
+4
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