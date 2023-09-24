Описание

Boom Merge - это увлекательная игра, в которой игрокам предстоит спасти город животных, который когда-то был благополучным и шумным, но теперь находится в состоянии разрушения и загрязнения. Город, который когда-то был домом для многих животных, теперь нуждается в спасении, и вы станете настоящим героем этой истории. Игроки будут сопровождать разнообразных животных и работать вместе с ними, чтобы разрушить необоснованные проклятия, которые погубили город. Вам придется сыграть роль настоящего героя, чтобы спасти жителей города-животных от уничтожения. Вашими инструментами будут магические силы и способность сочетать различные фигуры.





Игра предлагает уникальный геймплей, который включает в себя головоломки и стратегические элементы. Вам нужно будет собирать и объединять разнообразные фигуры, используя магические способности, чтобы решить головоломки и освободить город от проклятий.



