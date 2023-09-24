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Boom Merge : Build Animal City (Мод, Много денег)

Boom Merge : Build Animal City 0.61.0

Много денегВстроенный кэш
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Версия:
0.61.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
HK GX GAMES
Категория:
На русском / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 800 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 646
Скриншоты
Описание

Boom Merge - это увлекательная игра, в которой игрокам предстоит спасти город животных, который когда-то был благополучным и шумным, но теперь находится в состоянии разрушения и загрязнения. Город, который когда-то был домом для многих животных, теперь нуждается в спасении, и вы станете настоящим героем этой истории. Игроки будут сопровождать разнообразных животных и работать вместе с ними, чтобы разрушить необоснованные проклятия, которые погубили город. Вам придется сыграть роль настоящего героя, чтобы спасти жителей города-животных от уничтожения. Вашими инструментами будут магические силы и способность сочетать различные фигуры.


Игра предлагает уникальный геймплей, который включает в себя головоломки и стратегические элементы. Вам нужно будет собирать и объединять разнообразные фигуры, используя магические способности, чтобы решить головоломки и освободить город от проклятий.



Информация о модах

Неограниченное количество руд и камней

Неограниченное количество драгоценных камней

Неограниченное количество монет

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Boom Merge : Build Animal City (Мод, Много денег) v0.61.0 MOD APK

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Скачать Boom Merge : Build Animal City (Мод, Много денег) 800 Мб Ссылка 2 800 Мб

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Отзывы о Boom Merge : Build Animal City (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 12 августа 2023 16:44
Не устанавливается,хотя места достаточно.
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