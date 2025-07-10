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Pixel Z Охотник-Pixel Z Hunter (Мод, Много золота)

Pixel Z Охотник-Pixel Z Hunter (Мод, Много золота) v4.2.1

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Версия:
4.2.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
PixelStar Games
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Вчера, 22:03
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 54 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 032
Описание

Pixel Z Hunter - это захватывающая игра, ориентированная на действия, которая позволяет вам стать главным лидером и сражаться с ордами зомби. Эта уникальная игра предлагает множество возможностей для борьбы за выживание в мире, зараженном зомби-апокалипсисом.


Основным элементом игры являются захватывающие сражения с зомби. Вам предстоит использовать все свои навыки и ресурсы, чтобы справиться с этими кровожадными монстрами. В игре вы найдете множество различных видов зомби, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками и способностями. Это создает разнообразие в игровом процессе и требует от вас разностороннего подхода к борьбе с каждым видом зомби.


Чтобы повысить свои шансы на выживание, вам предстоит развивать свои навыки и способности. Вы сможете улучшать свое оружие, находить новые виды оружия и использовать различные тактики в битвах. Каждый бой с зомби будет испытанием ваших навыков и стратегического мышления. В игре также предусмотрена возможность создания союзов с другими игроками. Это позволит вам объединить усилия и совместно сражаться с зомби. Солидные союзники могут стать ключевым элементом выживания в мире, где опасность поджидает на каждом шагу.


Pixel Z Hunter предлагает вам уникальный опыт выживания в мире зомби-апокалипсиса. Столкнитесь с ордами зомби, развивайте свои навыки, находите новое оружие и объединяйтесь с другими игроками, чтобы выжить в этом опасном мире. Готовы ли вы к вызову?


Информация о модах

Высокая добыча золота, убийство одним ударом

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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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