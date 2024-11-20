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Carrion (Мод, Unlocked)

Carrion (Мод, Unlocked) 1.0.35

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Версия:
1.0.35
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
DevolverDigital
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 146 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
20 600
Скриншоты
Описание

CARRION — уникальный хоррор, где вы играете за аморфного хищника, жаждущего мести. Исследуйте лабораторию, выслеживая тех, кто заточил вас, и вселяйте ужас в каждого, кто попадется вам на пути. Без человеческих ограничений, вы будете расти и развиваться, открывая сокрушительные способности, чтобы вырваться на свободу и наказать своих тюремщиков.


Попробуйте игру бесплатно и разблокируйте весь контент одним платежом — без дополнительных виртуальных валют или сердечек. Погружайтесь в мрачный мир CARRION и проложите кровавый путь к свободе!


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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