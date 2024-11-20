Описание

CARRION — уникальный хоррор, где вы играете за аморфного хищника, жаждущего мести. Исследуйте лабораторию, выслеживая тех, кто заточил вас, и вселяйте ужас в каждого, кто попадется вам на пути. Без человеческих ограничений, вы будете расти и развиваться, открывая сокрушительные способности, чтобы вырваться на свободу и наказать своих тюремщиков.





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