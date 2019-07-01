Описание

Vampirio: Defend & Survive приглашает вас в мир, где охотники на вампиров Влад и Альба Дракулам нуждаются в вашей помощи, чтобы выжить и отомстить за свою семью. Помогите неопытным героям защищать свою деревню от полчищ монстров, сражаясь до самого рассвета. Используйте уникальные способности, улучшайте оружие и обрушивайте огонь на врагов, чтобы выстоять в этой непростой битве.





Ваш путь приведет вас к Академии Хеллсинга, где под руководством самого мастера охоты на вампиров вы сможете пройти обучение и подготовиться к решающим сражениям. Станьте сильнее, совершенствуйте свои навыки и отправляйтесь на поиски мести против лидеров вампиров, чтобы вернуть мир и безопасность в свой мир.