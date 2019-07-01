Версия:
1.1.1.10419
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Outfit7 Neo Limited
Обновлено:
Сегодня, 14:28
Возраст:
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
256
Описание
Vampirio: Defend & Survive приглашает вас в мир, где охотники на вампиров Влад и Альба Дракулам нуждаются в вашей помощи, чтобы выжить и отомстить за свою семью. Помогите неопытным героям защищать свою деревню от полчищ монстров, сражаясь до самого рассвета. Используйте уникальные способности, улучшайте оружие и обрушивайте огонь на врагов, чтобы выстоять в этой непростой битве.
Ваш путь приведет вас к Академии Хеллсинга, где под руководством самого мастера охоты на вампиров вы сможете пройти обучение и подготовиться к решающим сражениям. Станьте сильнее, совершенствуйте свои навыки и отправляйтесь на поиски мести против лидеров вампиров, чтобы вернуть мир и безопасность в свой мир.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Режим Бога
- Множитель ОПЫТА
- Скорость взлома
- Валюта всегда увеличивается
Показать полностью
Скачать Vampirio: Defend & Survive (Мод Меню) v1.1.1.10419 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer