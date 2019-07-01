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Vampirio: Defend & Survive (Мод Меню)

Vampirio: Defend & Survive 1.1.1.10419

Мод меню
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Версия:
1.1.1.10419
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Outfit7 Neo Limited
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
256
Скриншоты
Описание

Vampirio: Defend & Survive приглашает вас в мир, где охотники на вампиров Влад и Альба Дракулам нуждаются в вашей помощи, чтобы выжить и отомстить за свою семью. Помогите неопытным героям защищать свою деревню от полчищ монстров, сражаясь до самого рассвета. Используйте уникальные способности, улучшайте оружие и обрушивайте огонь на врагов, чтобы выстоять в этой непростой битве.


Ваш путь приведет вас к Академии Хеллсинга, где под руководством самого мастера охоты на вампиров вы сможете пройти обучение и подготовиться к решающим сражениям. Станьте сильнее, совершенствуйте свои навыки и отправляйтесь на поиски мести против лидеров вампиров, чтобы вернуть мир и безопасность в свой мир.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Режим Бога
  • Множитель ОПЫТА
  • Скорость взлома
  • Валюта всегда увеличивается
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Vampirio: Defend & Survive (Мод Меню) v1.1.1.10419 MOD APK

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Скачать Vampirio: Defend & Survive (Мод Меню) 56 Мб Ссылка 2 56 Мб

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