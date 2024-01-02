Описание

Alien Zero: 3D Space War RPG - Одним жарким летом Земля столкнулась с беспрецедентной угрозой, когда инопланетное вторжение превратило планету в поле битвы. Под ярким солнечным светом, хлынувшим через разверзшиеся небеса, человечество оказалось слишком слабым, чтобы справиться с новым врагом. Столкнувшись с разрушением своих систем и погружением в хаос, люди увидели, как их мир раскрыл тёмную сторону человеческой природы. В ответ на это организация X-Alien запустила ракету в скрытую часть космоса за Луной, чтобы начать отчаянную контратаку.





Организация начала проводить жестокие эксперименты на случайно выбранных детях, наделяя их сверхспособностями, чтобы превратить в чудовищных воинов для космической войны. Однако большинство детей не выдержало испытаний, что привело к множеству провалов. Тем не менее, среди всего этого хаоса появилась первая история успеха — девочка по имени «Эллен», которая стала символом надежды в войне против инопланетян.