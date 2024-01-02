android-1.ru / Игры / Экшен / Alien Zero: 3D Space War RPG (Мод Меню)
Alien Zero: 3D Space War RPG (Мод Меню)

Alien Zero: 3D Space War RPG (Мод Меню) 1.5.0

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.5.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
AlohaFactory
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 109 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
56
Скриншоты
Описание

Alien Zero: 3D Space War RPG - Одним жарким летом Земля столкнулась с беспрецедентной угрозой, когда инопланетное вторжение превратило планету в поле битвы. Под ярким солнечным светом, хлынувшим через разверзшиеся небеса, человечество оказалось слишком слабым, чтобы справиться с новым врагом. Столкнувшись с разрушением своих систем и погружением в хаос, люди увидели, как их мир раскрыл тёмную сторону человеческой природы. В ответ на это организация X-Alien запустила ракету в скрытую часть космоса за Луной, чтобы начать отчаянную контратаку.


Организация начала проводить жестокие эксперименты на случайно выбранных детях, наделяя их сверхспособностями, чтобы превратить в чудовищных воинов для космической войны. Однако большинство детей не выдержало испытаний, что привело к множеству провалов. Тем не менее, среди всего этого хаоса появилась первая история успеха — девочка по имени «Эллен», которая стала символом надежды в войне против инопланетян.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель скорости движения

Режим Бога

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Alien Zero: 3D Space War RPG (Мод Меню) v1.5.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Alien Zero: 3D Space War RPG (Мод Меню) 109 Мб Ссылка 2 109 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Space Gladiators: Premium (Мод, Unlocked)
Space Gladiators: Premium (Мод, Unlocked)
Version: 1.1.49
NPJ: The Game (Мод, Много денег)
NPJ: The Game (Мод, Много денег)
Version: 2.23
Планета Тролль: Побег с Марса (Мод, Режим бога)
Планета Тролль: Побег с Марса (Мод, Режим бога)
Version: 1.2.6
KONSUI FIGHTER (Мод, Unlocked)
KONSUI FIGHTER (Мод, Unlocked)
Version: 3.2024.10.135
SAMURAI X - X-Sword style (Мод, Режим бога)
SAMURAI X - X-Sword style (Мод, Режим бога)
Version: 2.1.24
Squad Angels: Выживший из Пуль (Мод меню)
Squad Angels: Выживший из Пуль (Мод меню)
Version: 0.0.095
diep.io (Мод, Без рекламы)
diep.io (Мод, Без рекламы)
Version: 2.0.1
DragonMage: Roguelike Survival (Мод меню)
DragonMage: Roguelike Survival (Мод меню)
Version: 0.0.133

Отзывы о Alien Zero: 3D Space War RPG (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив