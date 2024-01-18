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DragonMage: Roguelike Survival (Мод меню)

DragonMage: Roguelike Survival (Мод меню) 0.0.133

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Версия:
0.0.133
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Vibe Labs Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 260 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
207
Скриншоты
Описание

DragonMage: Roguelike Survival — это захватывающая игра в жанре roguelike survival, которая погружает вас в эпический мир магии и драконов. В этой динамичной игре вам предстоит оседлать могущественных драконов, раскрывая их уникальные способности и ауры, чтобы сразиться с волнами врагов и преодолеть сложных боссов. Выбирайте из множества драконов, каждый из которых обладает своими особыми навыками, и развивайте их, усиливая их силы для поддержки вашей команды магов в бою. Исследуйте процедурно сгенерированные подземелья и разнообразные локации, сталкиваясь с новыми испытаниями и открывая скрытые сокровища на пути к победе.


DragonMage: Roguelike Survival предлагает глубокую и проработанную боевую систему, сочетающую стратегию и динамичные сражения, что делает каждую битву уникальной и напряженной. Развивайте своих драконов, улучшайте их способности и создавайте непобедимую команду магов, способную противостоять любым угрозам. Наслаждайтесь красивой графикой и атмосферным звуковым сопровождением, которые полностью погружают вас в волшебный мир игры. Испытайте настоящий вызов, стремясь стать самым могущественным магом-драконовладельцем и привести свою команду к триумфу в DragonMage: Roguelike Survival!


Информация о модах
  • Меню МОД
  • Множитель ОПЫТА
  • Неограниченная валюта (тратьте столько, сколько хотите, даже если у вас недостаточно денег)

Примечание: с помощью этого мода вы не сможете купить энергию, вам понадобятся алмазы.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать DragonMage: Roguelike Survival (Мод меню) v0.0.133 MOD APK

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Скачать DragonMage: Roguelike Survival (Мод меню) 260 Мб Ссылка 2 260 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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