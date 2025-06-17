android-1.ru / Игры / Экшен / Super Dark Deception (Мод, Unlocked)
Super Dark Deception (Мод, Unlocked)

Super Dark Deception (Мод, Unlocked) 1.2.4

6
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.2.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Glowstick Entertainment, Inc.
Категория:
Экшен / На русском / Платные
Обновлено:
Сегодня, 13:39
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 214 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
408
Скриншоты
Описание

Super Dark Deception — это первая глава забавной ретро-версии популярной хоррор-игры Dark Deception! Вы оказываетесь заперты в мрачном мире, наполненном запутанными лабиринтами и населённом кошмарными монстрами. Скрыться негде, и опасность поджидает за каждым поворотом.


Ваш единственный выбор — бежать или погибнуть. Приготовьтесь к напряжённой атмосфере и динамичному геймплею, который держит в постоянном напряжении. Super Dark Deception сочетает в себе классическую пиксельную графику с современными элементами ужаса, предлагая уникальный игровой опыт для всех любителей острых ощущений.


Информация о модах

Разблокировать платную полную версию

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked

Скачать Super Dark Deception (Мод, Unlocked) v1.2.4 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Super Dark Deception (Мод, Unlocked) 214 Мб Ссылка 2 214 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Project DECAY - Bodycam FPS (Мод, Много денег)
Project DECAY - Bodycam FPS (Мод, Много денег)
Version: 1.8
Shadow Hunter : Idle RPG (Мод Меню)
Shadow Hunter : Idle RPG (Мод Меню)
Version: 1.2.6
Crime Scene Cleaner 3D Mobile (Мод, Много денег)
Crime Scene Cleaner 3D Mobile (Мод, Много денег)
Version: 1.4.1
Land Of Battle (Мод, Много денег)
Land Of Battle (Мод, Много денег)
Version: 1.2
Mecha Domination (Мод, Без рекламы)
Mecha Domination (Мод, Без рекламы)
Version: 6.3.6
Projeto Grau (Мод, Без рекламы)
Projeto Grau (Мод, Без рекламы)
Version: 1.4.3.0
Outlets Rush (Мод, Много денег)
Outlets Rush (Мод, Много денег)
Version: 1.67.0
Doctor Octopus: Metal Tentacle (Мод, Много денег)
Doctor Octopus: Metal Tentacle (Мод, Много денег)
Version: 7.64.1

Отзывы о Super Dark Deception (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив