Описание

Super Dark Deception — это первая глава забавной ретро-версии популярной хоррор-игры Dark Deception! Вы оказываетесь заперты в мрачном мире, наполненном запутанными лабиринтами и населённом кошмарными монстрами. Скрыться негде, и опасность поджидает за каждым поворотом.





Ваш единственный выбор — бежать или погибнуть. Приготовьтесь к напряжённой атмосфере и динамичному геймплею, который держит в постоянном напряжении. Super Dark Deception сочетает в себе классическую пиксельную графику с современными элементами ужаса, предлагая уникальный игровой опыт для всех любителей острых ощущений.