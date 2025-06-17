Super Dark Deception (Мод, Unlocked) 1.2.4
Super Dark Deception — это первая глава забавной ретро-версии популярной хоррор-игры Dark Deception! Вы оказываетесь заперты в мрачном мире, наполненном запутанными лабиринтами и населённом кошмарными монстрами. Скрыться негде, и опасность поджидает за каждым поворотом.
Ваш единственный выбор — бежать или погибнуть. Приготовьтесь к напряжённой атмосфере и динамичному геймплею, который держит в постоянном напряжении. Super Dark Deception сочетает в себе классическую пиксельную графику с современными элементами ужаса, предлагая уникальный игровой опыт для всех любителей острых ощущений.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.