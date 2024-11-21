Версия:
1.4.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Digital Melody Games
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:28
Возраст:
Требуется места:
≈ 157 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
375
Описание
Crime Scene Cleaner 3D Mobile — официальный мобильный спин-офф популярной игры «Crime Scene Cleaner» от President Studio и Playway S.A. Почувствуйте себя настоящим чистильщиком мафии, который должен убирать все следы преступлений и остаться незамеченным. Это опасная работа, но оплата достойная, и ваши навыки уборки здесь на вес золота.
Берите ведро и швабру, ведь вам предстоит очистить место преступления, перехитрить полицию и подготовиться к следующей миссии. Стальные нервы и быстрота действий — вот что потребуется, чтобы убрать кровь, упаковать тела и избавиться от любых улик. Но будьте осторожны: время на исходе, а полиция дышит вам в затылок. Готовы ли вы принять этот вызов?
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Неограниченные деньги
- Неограниченная энергия
Примечание : Увеличьте, когда вы тратите!
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