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Crime Scene Cleaner 3D Mobile (Мод, Много денег)

Crime Scene Cleaner 3D Mobile (Мод, Много денег) 1.4.1

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Версия:
1.4.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Digital Melody Games
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 157 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
375
Скриншоты
Описание

Crime Scene Cleaner 3D Mobile — официальный мобильный спин-офф популярной игры «Crime Scene Cleaner» от President Studio и Playway S.A. Почувствуйте себя настоящим чистильщиком мафии, который должен убирать все следы преступлений и остаться незамеченным. Это опасная работа, но оплата достойная, и ваши навыки уборки здесь на вес золота.


Берите ведро и швабру, ведь вам предстоит очистить место преступления, перехитрить полицию и подготовиться к следующей миссии. Стальные нервы и быстрота действий — вот что потребуется, чтобы убрать кровь, упаковать тела и избавиться от любых улик. Но будьте осторожны: время на исходе, а полиция дышит вам в затылок. Готовы ли вы принять этот вызов?


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные деньги
  • Неограниченная энергия

Примечание : Увеличьте, когда вы тратите!

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 Теги темы: Много денег

Скачать Crime Scene Cleaner 3D Mobile (Мод, Много денег) v1.4.1 MOD APK

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Скачать Crime Scene Cleaner 3D Mobile (Мод, Много денег) 157 Мб Ссылка 2 157 Мб
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Старые версии Crime Scene Cleaner 3D Mobile
Version 0.6.0 Version 1.1.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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