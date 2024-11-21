Описание

Crime Scene Cleaner 3D Mobile — официальный мобильный спин-офф популярной игры «Crime Scene Cleaner» от President Studio и Playway S.A. Почувствуйте себя настоящим чистильщиком мафии, который должен убирать все следы преступлений и остаться незамеченным. Это опасная работа, но оплата достойная, и ваши навыки уборки здесь на вес золота.





Берите ведро и швабру, ведь вам предстоит очистить место преступления, перехитрить полицию и подготовиться к следующей миссии. Стальные нервы и быстрота действий — вот что потребуется, чтобы убрать кровь, упаковать тела и избавиться от любых улик. Но будьте осторожны: время на исходе, а полиция дышит вам в затылок. Готовы ли вы принять этот вызов?