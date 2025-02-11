Версия:
1.59.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Supercent, Inc.
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 20:03
Возраст:
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
161
Описание
Добро пожаловать в Outlets Rush — увлекательный аркадный симулятор, где вы становитесь управляющим собственного торгового центра! Начните с небольших магазинов и постепенно расширяйте свой бизнес до масштабов мегамолла. Управляйте ассортиментом товаров, привлекайте больше покупателей и наблюдайте, как ваш торговый центр процветает.
По мере прохождения игры разнообразие товаров и количество посетителей будут расти, бросая вам новые вызовы. Инвестируйте в новые отделы, улучшайте существующие и решайте повседневные бизнес-задачи, чтобы стать самым успешным менеджером. Чем больше вы зарабатываете, тем ближе вы к вершине успеха в Outlets Rush!
Информация о модах
Много денег
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