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Outlets Rush (Мод, Много денег)

Outlets Rush (Мод, Много денег) 1.59.0

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Версия:
1.59.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Supercent, Inc.
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
161
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Outlets Rush — увлекательный аркадный симулятор, где вы становитесь управляющим собственного торгового центра! Начните с небольших магазинов и постепенно расширяйте свой бизнес до масштабов мегамолла. Управляйте ассортиментом товаров, привлекайте больше покупателей и наблюдайте, как ваш торговый центр процветает.


По мере прохождения игры разнообразие товаров и количество посетителей будут расти, бросая вам новые вызовы. Инвестируйте в новые отделы, улучшайте существующие и решайте повседневные бизнес-задачи, чтобы стать самым успешным менеджером. Чем больше вы зарабатываете, тем ближе вы к вершине успеха в Outlets Rush!


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Outlets Rush (Мод, Много денег) v1.59.0 MOD APK

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Скачать Outlets Rush (Мод, Много денег) 151 Мб Ссылка 2 151 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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