Описание

Добро пожаловать в Outlets Rush — увлекательный аркадный симулятор, где вы становитесь управляющим собственного торгового центра! Начните с небольших магазинов и постепенно расширяйте свой бизнес до масштабов мегамолла. Управляйте ассортиментом товаров, привлекайте больше покупателей и наблюдайте, как ваш торговый центр процветает.





По мере прохождения игры разнообразие товаров и количество посетителей будут расти, бросая вам новые вызовы. Инвестируйте в новые отделы, улучшайте существующие и решайте повседневные бизнес-задачи, чтобы стать самым успешным менеджером. Чем больше вы зарабатываете, тем ближе вы к вершине успеха в Outlets Rush!