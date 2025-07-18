Камера Война: 3D Tower Defense (Мод меню) v1.1.2
Toilet Legion: Blade Defence — уникальная игра, которая перенесет вас в захватывающий мир «Toilet Legion». Здесь вас ждет неповторимое сочетание стратегического геймплея, защиты башен и реалистичных боевых сцен. Погрузитесь в динамичные сражения, где каждое ваше решение влияет на исход битвы и общую стратегию защиты.
Вам предстоит принять вызов и столкнуться с озорными монстрами, которые готовы уничтожить вас в любой момент. Используйте свои навыки и тактическое мышление, чтобы противостоять этим непредсказуемым врагам. "Toilet Legion: Blade Defence" обещает подарить вам больше захватывающих впечатлений, чем когда-либо прежде, благодаря насыщенному игровому процессу и непрерывному действию. Приготовьтесь к эпическим битвам и станьте настоящим защитником своего мира!
- Меню
- Неограниченное количество бриллиантов
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете получить алмазы, посмотрев рекламу, которая приносит алмазы.
Скачать Камера Война: 3D Tower Defense (Мод меню) v1.1.2 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.