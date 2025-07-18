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Камера Война: 3D Tower Defense (Мод меню)

Камера Война: 3D Tower Defense (Мод меню) v1.1.2

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Версия:
1.1.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Sims Puzzle Games
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:28
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
159
Описание

Toilet Legion: Blade Defence — уникальная игра, которая перенесет вас в захватывающий мир «Toilet Legion». Здесь вас ждет неповторимое сочетание стратегического геймплея, защиты башен и реалистичных боевых сцен. Погрузитесь в динамичные сражения, где каждое ваше решение влияет на исход битвы и общую стратегию защиты.


Вам предстоит принять вызов и столкнуться с озорными монстрами, которые готовы уничтожить вас в любой момент. Используйте свои навыки и тактическое мышление, чтобы противостоять этим непредсказуемым врагам. "Toilet Legion: Blade Defence" обещает подарить вам больше захватывающих впечатлений, чем когда-либо прежде, благодаря насыщенному игровому процессу и непрерывному действию. Приготовьтесь к эпическим битвам и станьте настоящим защитником своего мира!


Информация о модах
  • Меню
  • Неограниченное количество бриллиантов

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете получить алмазы, посмотрев рекламу, которая приносит алмазы.

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Игра входит в подборки:
Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Камера Война: 3D Tower Defense (Мод меню) v1.1.2 MOD APK

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Скачать Камера Война: 3D Tower Defense (Мод меню) 144 Мб Ссылка 2 144 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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