Версия:
3.60.2.5086
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
MAGIC SEVEN
Категория:
Обновлено:
Вчера, 14:05
Возраст:
Требуется места:
≈ 133 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 633
Описание
Cooking City: Кулинарный город -В этой игре вы сможете насладится уникальным геймплеем, нажимайте как можно быстрее и готовьте замечательные блюда. Выпекайте классные пироги, варите потрясающий кофе, открывайте свой ресторан и продавайте свои шедевры, а на заработанные деньги развивайтесь!
Главная особенность этой игры в том, что вы сможете играть в любом удобном вам месте и даже без подключения к интернету, игра может работать в полностью автономном режиме. В игре вы сможете готовить огромное разнообразие блюд - Булочки, вафли, кофе, пироги, изысканные блюда и многое другое.
Информация о модах
Получите много алмазов после прохождения обучения.
Показать полностью
Скачать Cooking City (Мод, много бриллиантов) v3.60.2.5086 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer