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Cooking City (Мод, много бриллиантов)

Cooking City (Мод, много бриллиантов) 3.60.2.5086

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Версия:
3.60.2.5086
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
MAGIC SEVEN
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 133 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 633
Скриншоты
Описание

Cooking City: Кулинарный город -В этой игре вы сможете насладится уникальным геймплеем, нажимайте как можно быстрее и готовьте замечательные блюда. Выпекайте классные пироги, варите потрясающий кофе, открывайте свой ресторан и продавайте свои шедевры, а на заработанные деньги развивайтесь!


Главная особенность этой игры в том, что вы сможете играть в любом удобном вам месте и даже без подключения к интернету, игра может работать в полностью автономном режиме. В игре вы сможете готовить огромное разнообразие блюд - Булочки, вафли, кофе, пироги, изысканные блюда и многое другое.


Информация о модах

Получите много алмазов после прохождения обучения.

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 Теги темы: Много алмазов

Скачать Cooking City (Мод, много бриллиантов) v3.60.2.5086 MOD APK

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Скачать Cooking City (Мод, много бриллиантов) 133 Мб Ссылка 2 133 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Cooking City (Мод, много бриллиантов)


Комментарии (1)
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lika26
lika26 12 апреля 2023 08:31
Обновив игру, весь прогресс стерся и игра началась заново...
+1
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