Описание

Cooking City: Кулинарный город -В этой игре вы сможете насладится уникальным геймплеем, нажимайте как можно быстрее и готовьте замечательные блюда. Выпекайте классные пироги, варите потрясающий кофе, открывайте свой ресторан и продавайте свои шедевры, а на заработанные деньги развивайтесь!





Главная особенность этой игры в том, что вы сможете играть в любом удобном вам месте и даже без подключения к интернету, игра может работать в полностью автономном режиме. В игре вы сможете готовить огромное разнообразие блюд - Булочки, вафли, кофе, пироги, изысканные блюда и многое другое.