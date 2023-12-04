Galaxiga — это не просто очередной аркадный шутер в стиле ретро — это новое поколение геймплея, которое предлагает больше, чем кажется на первый взгляд. Galaxiga — это лучшее из обоих миров, сочетающее классическую привлекательность аркадной игры с футуристической игровой механикой и новаторским повествованием, которое вы не найдете больше нигде.





Испытайте беспрецедентный уровень погружения и сюжетную кампанию, которая делает Galaxiga обязательной игрой для любителей инновационных игр с напряженным действием. Запрыгивайте на свое место сегодня и погрузитесь в историю!





Galaxiga: Classic Arcade Shooter 80s - классическая космическая стрелялка, которая перенесёт вас в большой космос и столкнёт с сотнями кораблей противников. Вы должны победить в этой инопланетной войне с неприятелем, используйте разные корабли и улучшения пушек чтобы без проблем крушить простые корабли противника. Вам придётся немного напрягаться во время сражения со здоровенными боссами, ведь они обладают высоким уроном и большим запасом здоровья. Попробуйте сыграть в многопользовательском режиме с игроками со всего мира. Или проходите сложные уровни на просторах компании.