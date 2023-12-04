Galaxiga: Arcade Shooter (Мод, Много денег) 24.75
Побеждайте сотни кораблей противников и сражайтесь с мощными боссами
Galaxiga — это не просто очередной аркадный шутер в стиле ретро — это новое поколение геймплея, которое предлагает больше, чем кажется на первый взгляд. Galaxiga — это лучшее из обоих миров, сочетающее классическую привлекательность аркадной игры с футуристической игровой механикой и новаторским повествованием, которое вы не найдете больше нигде.
Испытайте беспрецедентный уровень погружения и сюжетную кампанию, которая делает Galaxiga обязательной игрой для любителей инновационных игр с напряженным действием. Запрыгивайте на свое место сегодня и погрузитесь в историю!
Galaxiga: Classic Arcade Shooter 80s - классическая космическая стрелялка, которая перенесёт вас в большой космос и столкнёт с сотнями кораблей противников. Вы должны победить в этой инопланетной войне с неприятелем, используйте разные корабли и улучшения пушек чтобы без проблем крушить простые корабли противника. Вам придётся немного напрягаться во время сражения со здоровенными боссами, ведь они обладают высоким уроном и большим запасом здоровья. Попробуйте сыграть в многопользовательском режиме с игроками со всего мира. Или проходите сложные уровни на просторах компании.
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное получение бриллиантов (получите бесплатные бриллианты, продаваемые за реальные деньги)
- Убийство одним ударом
- Множитель скорости
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство