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Galaxiga: Arcade Shooter (Мод, Много денег)

Galaxiga: Arcade Shooter (Мод, Много денег) 24.75

Побеждайте сотни кораблей противников и сражайтесь с мощными боссами
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6
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ONESOFT
Версия:
24.75
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 180 Мб
id приложения:
com.os.space.force.galaxy.alien
Русский язык:
Есть
Лайков:
26
Комментарии:
1
Просмотров:
14 663

Galaxiga — это не просто очередной аркадный шутер в стиле ретро — это новое поколение геймплея, которое предлагает больше, чем кажется на первый взгляд. Galaxiga — это лучшее из обоих миров, сочетающее классическую привлекательность аркадной игры с футуристической игровой механикой и новаторским повествованием, которое вы не найдете больше нигде.


Испытайте беспрецедентный уровень погружения и сюжетную кампанию, которая делает Galaxiga обязательной игрой для любителей инновационных игр с напряженным действием. Запрыгивайте на свое место сегодня и погрузитесь в историю!


Galaxiga: Classic Arcade Shooter 80s - классическая космическая стрелялка, которая перенесёт вас в большой космос и столкнёт с сотнями кораблей противников. Вы должны победить в этой инопланетной войне с неприятелем, используйте разные корабли и улучшения пушек чтобы без проблем крушить простые корабли противника. Вам придётся немного напрягаться во время сражения со здоровенными боссами, ведь они обладают высоким уроном и большим запасом здоровья. Попробуйте сыграть в многопользовательском режиме с игроками со всего мира. Или проходите сложные уровни на просторах компании.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное получение бриллиантов (получите бесплатные бриллианты, продаваемые за реальные деньги)
  • Убийство одним ударом
  • Множитель скорости
 Теги темы: Много денег

Скачать Galaxiga: Arcade Shooter (Мод, Много денег) 24.75 взлом

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Скачать Galaxiga: Arcade Shooter (Мод, Много денег) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Galaxiga: Arcade Shooter (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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TIRAMISU
TIRAMISU 4 декабря 2023 18:31
Игра после обучения даёт бан что делать рзрабы пофиксите пач
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