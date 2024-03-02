Alien Invasion: RPG Idle Space (Мод, Много денег) 3.0.62
Защитите себя от голодных инопланетных организмов
Alien Invasion: RPG Idle Space - Эта игра поможет вам укрепить память и улучшить логическое мышление. Это идеальный способ провести время в поезде, в зале ожидания или просто дома. Геймерам предлагается исследовать новые миры, открывать новые локации и предлагать другим игрокам новые подарки, чтобы становиться сильнее и быстрее.
Что будет, если вдруг на вашей планете появятся огромные инопланетные организмы из космоса? Что делать, если они голодны и хотят съесть вас? Что ж, в таком случае вы должны сделать все возможное, чтобы остановить их! В будущем Земля стала непригодной для жизни из-за экологических катастроф. Те немногие люди, которым удалось выжить, были вынуждены искать другие планеты. В результате своих исследований они нашли планету, пригодную для жизни, и решили ее колонизировать. Конечно, есть и другие инопланетные организмы. Они прошли долгий путь в космосе, но теперь они, наконец, достигли планеты Земля!
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Полный радиус карты
- Бог Мод
- Опыт x100
- Опыт x1000
- Неограниченное грузовое пространство
МОД 2
- Неограниченное количество кристаллов
Примечание : не покупайте усиление, чтобы избежать зависания игры (невозможно купить усиление с этим модом).
Скачать Alien Invasion: RPG Idle Space (Мод, Много денег) 3.0.62 взлом
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