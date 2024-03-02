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Alien Invasion: RPG Idle Space (Мод, Много денег)

Alien Invasion: RPG Idle Space (Мод, Много денег) 3.0.62

Защитите себя от голодных инопланетных организмов
38
22
Скачать (130 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MULTICAST GAMES
Версия:
3.0.62
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.multicastgames.venomSurvive
Русский язык:
Есть
Лайков:
38
Комментарии:
6
Просмотров:
59 078

Alien Invasion: RPG Idle Space - Эта игра поможет вам укрепить память и улучшить логическое мышление. Это идеальный способ провести время в поезде, в зале ожидания или просто дома. Геймерам предлагается исследовать новые миры, открывать новые локации и предлагать другим игрокам новые подарки, чтобы становиться сильнее и быстрее.


Что будет, если вдруг на вашей планете появятся огромные инопланетные организмы из космоса? Что делать, если они голодны и хотят съесть вас? Что ж, в таком случае вы должны сделать все возможное, чтобы остановить их! В будущем Земля стала непригодной для жизни из-за экологических катастроф. Те немногие люди, которым удалось выжить, были вынуждены искать другие планеты. В результате своих исследований они нашли планету, пригодную для жизни, и решили ее колонизировать. Конечно, есть и другие инопланетные организмы. Они прошли долгий путь в космосе, но теперь они, наконец, достигли планеты Земля!


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Полный радиус карты
  • Бог Мод
  • Опыт x100
  • Опыт x1000
  • Неограниченное грузовое пространство

МОД 2

  • Неограниченное количество кристаллов

Примечание : не покупайте усиление, чтобы избежать зависания игры (невозможно купить усиление с этим модом).

 Теги темы: Много денег

Скачать Alien Invasion: RPG Idle Space (Мод, Много денег) 3.0.62 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
130 Мб
MOD V2
130 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
130 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Alien Invasion: RPG Idle Space (Мод, Много денег)


Комментарии (6)
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OneDay
OneDay 10 февраля 2024 23:22
Версия 3.0.42, мод не соответствует действительности совсем, в нем есть такая функция как отключение рекламы и обновлять свои награды за ежедневный вход ( то есть при включении получении награды вы будете получать ежедневную награду и не более)
0
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OneDay
OneDay 2 октября 2023 13:56
Lensifal,
Ничего страшного, но из за большого количества валюты игры начинает сильно тормозить, и вместо 60+ фпс, у вас начинается 5-10 фпс, из за чего удаляешь игру сразу (перезаход не помогает, все равно начинает виснуть)
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 20 сентября 2023 13:05
OneDay,
Извините за неудобства :(
+5
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OneDay
OneDay 20 сентября 2023 09:09
20.09.2023 мод не работает, и сильно виснет, лучше бы мод был бы на рекламу
+5
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Максо.
Максо. 26 мая 2023 14:49
Мод не работает.
+11
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Гость Влад
Гость Влад 5 мая 2023 10:58
А где коменты
+2
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