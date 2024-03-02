Alien Invasion: RPG Idle Space - Эта игра поможет вам укрепить память и улучшить логическое мышление. Это идеальный способ провести время в поезде, в зале ожидания или просто дома. Геймерам предлагается исследовать новые миры, открывать новые локации и предлагать другим игрокам новые подарки, чтобы становиться сильнее и быстрее.





Что будет, если вдруг на вашей планете появятся огромные инопланетные организмы из космоса? Что делать, если они голодны и хотят съесть вас? Что ж, в таком случае вы должны сделать все возможное, чтобы остановить их! В будущем Земля стала непригодной для жизни из-за экологических катастроф. Те немногие люди, которым удалось выжить, были вынуждены искать другие планеты. В результате своих исследований они нашли планету, пригодную для жизни, и решили ее колонизировать. Конечно, есть и другие инопланетные организмы. Они прошли долгий путь в космосе, но теперь они, наконец, достигли планеты Земля!