Описание

Walk Master от студии Two Men and a Dog – это уникальный симулятор ходьбы на ходулях, который предлагает игрокам неповторимый игровой опыт. В этой игре вы погрузитесь в мир, где ходьба на ходулях не просто способ передвижения, но и испытание мастерства и ловкости.





Игра тщательно воспроизводит физические особенности ходьбы на ходулях, благодаря чему игроки могут ощутить все тонкости и сложности этого процесса. Вы будете преодолевать различные препятствия и опасности, от простых тропинок до сложных ландшафтов, где каждый шаг требует точности и внимания.





Для тех, кто живет у моря или леса, где образ рыбаков на ходулях является частью повседневной жизни, "Walk Master" предложит особенно интересный и знакомый опыт. Но даже если вы никогда не видели ходуль в реальной жизни, эта игра позволит вам почувствовать всю прелесть и сложность этого способа передвижения.