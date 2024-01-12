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Walk Master (Мод, Много денег)

Walk Master (Мод, Много денег) 1.61.19

Испытание мастерства и ловкости в ходьбе на ходулях
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Версия:
1.61.19
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Two Men and a Dog
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 915
Скриншоты
Описание

Walk Master от студии Two Men and a Dog – это уникальный симулятор ходьбы на ходулях, который предлагает игрокам неповторимый игровой опыт. В этой игре вы погрузитесь в мир, где ходьба на ходулях не просто способ передвижения, но и испытание мастерства и ловкости.


Игра тщательно воспроизводит физические особенности ходьбы на ходулях, благодаря чему игроки могут ощутить все тонкости и сложности этого процесса. Вы будете преодолевать различные препятствия и опасности, от простых тропинок до сложных ландшафтов, где каждый шаг требует точности и внимания.


Для тех, кто живет у моря или леса, где образ рыбаков на ходулях является частью повседневной жизни, "Walk Master" предложит особенно интересный и знакомый опыт. Но даже если вы никогда не видели ходуль в реальной жизни, эта игра позволит вам почувствовать всю прелесть и сложность этого способа передвижения.


Информация о модах

МОД 1

  • Собрав монеты, вы получите много денег.

МОД 2

  • x1000 Множитель собранных монет



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 Теги темы: Много денег

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MOD V2 83 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 83 Мб

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