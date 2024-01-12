Walk Master (Мод, Много денег) 1.61.19
Испытание мастерства и ловкости в ходьбе на ходулях
Walk Master от студии Two Men and a Dog – это уникальный симулятор ходьбы на ходулях, который предлагает игрокам неповторимый игровой опыт. В этой игре вы погрузитесь в мир, где ходьба на ходулях не просто способ передвижения, но и испытание мастерства и ловкости.
Игра тщательно воспроизводит физические особенности ходьбы на ходулях, благодаря чему игроки могут ощутить все тонкости и сложности этого процесса. Вы будете преодолевать различные препятствия и опасности, от простых тропинок до сложных ландшафтов, где каждый шаг требует точности и внимания.
Для тех, кто живет у моря или леса, где образ рыбаков на ходулях является частью повседневной жизни, "Walk Master" предложит особенно интересный и знакомый опыт. Но даже если вы никогда не видели ходуль в реальной жизни, эта игра позволит вам почувствовать всю прелесть и сложность этого способа передвижения.
МОД 1
- Собрав монеты, вы получите много денег.
МОД 2
- x1000 Множитель собранных монет
Скачать Walk Master (Мод, Много денег) v1.61.19 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer