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Ретро гараж - Симулятор механика (Мод, Много денег)

Ретро гараж - Симулятор механика (Мод, Много денег) 2.16.0

156
27
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
First Step Games
Версия:
2.16.0
Категория:
На русском / Аркады / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 86 Мб
id приложения:
com.retro.garage
Русский язык:
Есть
Лайков:
156
Комментарии:
0
Просмотров:
51 631

Retro Garage представляет собой увлекательный автосимулятор, позволяющий игрокам погрузиться в мир старинных автомобилей СССР. Главной целью является восстановление и модификация автомобилей, что делает игру идеальной для любителей автомобильной индустрии и ретро-техники.


В начале игры у вас может быть старый автомобиль, требующий ремонта, или даже просто ржавое "железо". Ваша задача - найти нужные детали для восстановления автомобиля, при этом можно как покупать новые, так и пытаться отремонтировать старые детали. Система ремонта глубокая и детальная: каждая машина состоит из множества компонентов, которые можно заменить или модернизировать.


Интересной особенностью Retro Garage является возможность модификации автомобилей. Если вы хотите превратить свой старый автомобиль в гоночный болид или стильный тюнингованный авто, игра предоставляет такую возможность. Замените стандартные детали на спортивные или даже гоночные, чтобы улучшить характеристики вашего автомобиля.


Скриншоты

Информация о модах
Деньги при тратах увеличиваются.
 Теги темы: Много денег

Скачать Ретро гараж - Симулятор механика (Мод, Много денег) 2.16.0 взлом

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Скачать Ретро гараж - Симулятор механика (Мод, Много денег) 86 Мб Ссылка 2 86 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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