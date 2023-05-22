Retro Garage представляет собой увлекательный автосимулятор, позволяющий игрокам погрузиться в мир старинных автомобилей СССР. Главной целью является восстановление и модификация автомобилей, что делает игру идеальной для любителей автомобильной индустрии и ретро-техники.





В начале игры у вас может быть старый автомобиль, требующий ремонта, или даже просто ржавое "железо". Ваша задача - найти нужные детали для восстановления автомобиля, при этом можно как покупать новые, так и пытаться отремонтировать старые детали. Система ремонта глубокая и детальная: каждая машина состоит из множества компонентов, которые можно заменить или модернизировать.





Интересной особенностью Retro Garage является возможность модификации автомобилей. Если вы хотите превратить свой старый автомобиль в гоночный болид или стильный тюнингованный авто, игра предоставляет такую возможность. Замените стандартные детали на спортивные или даже гоночные, чтобы улучшить характеристики вашего автомобиля.