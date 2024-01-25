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Кулинарное Безумие (Мод, Много денег)

Кулинарное Безумие (Мод, Много денег) 2.7.8

55
21
Скачать (340 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
ZenLife Games
Версия:
2.7.8
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 340 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
36 337

Работа повара - это искусство, которое требует ранней подготовки, усердной работы и внимательного отношения к деталям. Этот профессиональный путь непрост, и для успеха в нем необходимо обладать терпением и готовностью к постоянному обучению. Однако даже несмотря на все трудности, существует множество энтузиастов, которые выбирают путь повара.


Работа повара включает в себя не только приготовление пищи, но и творчество, эстетику и изысканность. Повара превращают обычные ингредиенты в настоящее кулинарное искусство, придавая блюдам уникальные вкусовые и визуальные характеристики. Это именно та сторона кулинарии, которая привлекает многих людей.


Для тех, кто мечтает о кулинарных приключениях, но не хочет ограничиваться только реальными кухонными задачами, существуют кулинарные игры-симуляторы. Одной из таких игр является "Cooking Madness - A Chef's Restaurant Games", созданная компанией ZenLife Games - одним из самых уважаемых брендов в мире кулинарных игр.



Скриншоты

Информация о модах
  • Покупайте энергию, чтобы получить много алмазов (выходите из уровня, чтобы энергия была вычтена, тогда вы можете ее купить).


 Теги темы: Много денег

Скачать Кулинарное Безумие (Мод, Много денег) 2.7.8 взлом

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Скачать Кулинарное Безумие (Мод, Много денег) 340 Мб Ссылка 2 340 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Кулинарное Безумие (Мод, Много денег)


Комментарии (5)
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Работяга2.0
Работяга2.0 9 мая 2023 15:49
Работяга, но алмазы останутся разумеется
0
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Работяга
Работяга 9 мая 2023 10:52
Всё работает. В игру заходим с выключенным инетом. Заходим в уровень. Выходим. Потом на энергию и пополнить, даются алмазы. Абузьте побольше. Как только зайдёте с инетом игра обновится и эта функция пропадёт
+7
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Лиса
Лиса 3 ноября 2022 17:07
Обычная игра перезаходила ничего не работает
+6
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Вадим Т
Вадим Т 12 мая 2021 11:00
Игра отстой, она не мод, а обычная игра, где вы даже не сможете выполнить вход в какой-нибудь из своих соц.сетей! Теперь разработчикам придётся отвечать за свой обман!!!! 
+12
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Субин
Субин 19 декабря 2020 08:34
Классная игра 
-27
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