Описание

Idle Theme Park Tycoon - это захватывающая игра, где вы становитесь владельцем парка развлечений и вам предстоит создать настоящую империю развлечений, сравнимую с Диснейлендом. В этой игре вы окажетесь в роли хозяина и управляющего всем бизнесом, связанным с тематическим парком. Вам предстоит строить аттракционы, обслуживать посетителей и развивать свой парк, чтобы привлекать ещё больше гостей.





Основное веселье игры заключается в том, что вы создаёте и развиваете парк развлечений по своему вкусу и фантазии. Вы можете выбирать различные аттракционы, декорации и улучшения, чтобы сделать свой парк уникальным и привлекательным для посетителей. Сможете ли вы создать парк, который будет приносить прибыль и радость всем гостям?





Игра предлагает вам возможность наблюдать за развитием вашего парка и смотреть, как появляются новые аттракционы и анимации. Вы также будете зарабатывать деньги от посетителей и инвесторов, что позволит вам инвестировать в расширение и улучшение вашего парка.