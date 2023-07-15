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Idle Theme Park Tycoon (Мод, много денег)

Idle Theme Park Tycoon (Мод, много денег) 6.0.5

Станьте владельцем и создайте уникальный тематический парк
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Версия:
6.0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Codigames
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 300 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 138
Скриншоты
Описание

Idle Theme Park Tycoon - это захватывающая игра, где вы становитесь владельцем парка развлечений и вам предстоит создать настоящую империю развлечений, сравнимую с Диснейлендом. В этой игре вы окажетесь в роли хозяина и управляющего всем бизнесом, связанным с тематическим парком. Вам предстоит строить аттракционы, обслуживать посетителей и развивать свой парк, чтобы привлекать ещё больше гостей.


Основное веселье игры заключается в том, что вы создаёте и развиваете парк развлечений по своему вкусу и фантазии. Вы можете выбирать различные аттракционы, декорации и улучшения, чтобы сделать свой парк уникальным и привлекательным для посетителей. Сможете ли вы создать парк, который будет приносить прибыль и радость всем гостям?


Игра предлагает вам возможность наблюдать за развитием вашего парка и смотреть, как появляются новые аттракционы и анимации. Вы также будете зарабатывать деньги от посетителей и инвесторов, что позволит вам инвестировать в расширение и улучшение вашего парка.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель заработка денег
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 Теги темы: Много денег

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Скачать Idle Theme Park Tycoon (Мод, много денег) 300 Мб Ссылка 2 300 Мб

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