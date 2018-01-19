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Plague Inc. (Мод, Всё открыто)

Plague Inc. (Мод, Всё открыто) 1.19.18

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26
Скачать (100 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.19.18
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Miniclip.com
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
46 608

Чтобы победить в игре, вы должны создать и распространить чуму по всему миру. Но будьте осторожны, соперничающие игроки всегда могут избавить вас от чумы! Можно ли заразить весь земной шар? Plague Inc. — это стратегическая игра, в которой вы должны создать и «заразить» шесть различных переносчиков болезней, чтобы распространить пандемию по всему миру.


У каждого нового вектора есть свои сильные и слабые стороны, плюс игроки могут контролировать скорость его распространения. Премиум-версия Plague Inc. Mod APK предлагает десятки новых функций, в том числе режимы ликвидации, которые еще больше усложняют вашу стратегию. Кроме того, он совместим с большинством устройств Android!

Загрузите сегодня и начните выигрывать, пока спите!



Скриншоты

Информация о модах

МОД В1

  • Весь платный контент разблокирован (пользовательские скрипты не работают!)

МОД В2

  • Весь платный контент разблокирован (пользовательские скрипты не работают!)
  • Отключен показ рекламы
  • Вы можете совершать покупки с помощью ДНК, даже если их недостаточно
  • Продайте приобретенный ранее навык, чтобы получить много ДНК.



 Теги темы: Unlocked

Скачать Plague Inc. (Мод, Всё открыто) 1.19.18 взлом

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MOD V1 100 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 100 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Plague Inc. (Мод, Всё открыто)


Комментарии (2)
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Паша
Паша 18 ноября 2023 18:31
НАКОНЕЦ-ТО СПУСТЯ 40 МИН....
И 273 ТОН ЗАКРЫТОЙ РЕКЛАМЫ Я СКАЧАЛ МОД
УРА

Паша,
Это было очень сложно
Вы даже не представляете....
-3
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Лампа
Лампа 31 января 2021 17:30
Сделайте,чтобы были просто читы открыты пж
-22
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