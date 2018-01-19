Чтобы победить в игре, вы должны создать и распространить чуму по всему миру. Но будьте осторожны, соперничающие игроки всегда могут избавить вас от чумы! Можно ли заразить весь земной шар? Plague Inc. — это стратегическая игра, в которой вы должны создать и «заразить» шесть различных переносчиков болезней, чтобы распространить пандемию по всему миру.





У каждого нового вектора есть свои сильные и слабые стороны, плюс игроки могут контролировать скорость его распространения. Премиум-версия Plague Inc. Mod APK предлагает десятки новых функций, в том числе режимы ликвидации, которые еще больше усложняют вашу стратегию. Кроме того, он совместим с большинством устройств Android!

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