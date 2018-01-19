Plague Inc. (Мод, Всё открыто) 1.19.18
Версия:
1.19.18
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Miniclip.com
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 01:27
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
46 608
Чтобы победить в игре, вы должны создать и распространить чуму по всему миру. Но будьте осторожны, соперничающие игроки всегда могут избавить вас от чумы! Можно ли заразить весь земной шар? Plague Inc. — это стратегическая игра, в которой вы должны создать и «заразить» шесть различных переносчиков болезней, чтобы распространить пандемию по всему миру.
У каждого нового вектора есть свои сильные и слабые стороны, плюс игроки могут контролировать скорость его распространения. Премиум-версия Plague Inc. Mod APK предлагает десятки новых функций, в том числе режимы ликвидации, которые еще больше усложняют вашу стратегию. Кроме того, он совместим с большинством устройств Android!
Загрузите сегодня и начните выигрывать, пока спите!
Информация о модах
МОД В1
- Весь платный контент разблокирован (пользовательские скрипты не работают!)
МОД В2
- Весь платный контент разблокирован (пользовательские скрипты не работают!)
- Отключен показ рекламы
- Вы можете совершать покупки с помощью ДНК, даже если их недостаточно
- Продайте приобретенный ранее навык, чтобы получить много ДНК.
Скачать Plague Inc. (Мод, Всё открыто) 1.19.18 взлом
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство