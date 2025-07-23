Нулевой Пациент: Эпидемия (Мод, Бесплатные покупки) v1.1.4
Управляй заражением и обыграй всё человечество в битве умов
Patient Zero: Plague Game — это стратегический симулятор, где ты запускаешь глобальную пандемию с одного-единственного заражённого. Ты — не спаситель, а архитектор хаоса. Разработка вируса и управление его распространением — ключ к победе над мировыми системами здравоохранения. Но одно неверное действие — и человечество найдёт лекарство раньше, чем ты успеешь развить эпидемию.
Ты выбираешь свойства патогена, прокладываешь пути заражения через аэропорты, морские пути и локальные вспышки. Постепенно на сцену выходят учёные, создающие вакцину, правительства вводят карантины и закрывают границы. Игра требует тактики: заразить — легко, удержать вспышку — искусство. В твоих руках баланс между скрытностью, агрессией и скоростью мутаций. Patient Zero: Plague Game — это напряжённый и умный симулятор, где каждый шаг — шахматный ход против всего человечества. Сможешь ли ты довести эпидемию до конца?
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.