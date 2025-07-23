Описание

Patient Zero: Plague Game — это стратегический симулятор, где ты запускаешь глобальную пандемию с одного-единственного заражённого. Ты — не спаситель, а архитектор хаоса. Разработка вируса и управление его распространением — ключ к победе над мировыми системами здравоохранения. Но одно неверное действие — и человечество найдёт лекарство раньше, чем ты успеешь развить эпидемию.





Ты выбираешь свойства патогена, прокладываешь пути заражения через аэропорты, морские пути и локальные вспышки. Постепенно на сцену выходят учёные, создающие вакцину, правительства вводят карантины и закрывают границы. Игра требует тактики: заразить — легко, удержать вспышку — искусство. В твоих руках баланс между скрытностью, агрессией и скоростью мутаций. Patient Zero: Plague Game — это напряжённый и умный симулятор, где каждый шаг — шахматный ход против всего человечества. Сможешь ли ты довести эпидемию до конца?