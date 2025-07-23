android-1.ru / Игры / Симуляторы / Нулевой Пациент: Эпидемия (Мод, Бесплатные покупки)
Нулевой Пациент: Эпидемия (Мод, Бесплатные покупки)

Нулевой Пациент: Эпидемия (Мод, Бесплатные покупки) v1.1.4

Управляй заражением и обыграй всё человечество в битве умов

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.1.4
Требования:
Android 9
Разработчик:
Brightika, Inc.
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:33
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Описание

Patient Zero: Plague Game — это стратегический симулятор, где ты запускаешь глобальную пандемию с одного-единственного заражённого. Ты — не спаситель, а архитектор хаоса. Разработка вируса и управление его распространением — ключ к победе над мировыми системами здравоохранения. Но одно неверное действие — и человечество найдёт лекарство раньше, чем ты успеешь развить эпидемию.


Ты выбираешь свойства патогена, прокладываешь пути заражения через аэропорты, морские пути и локальные вспышки. Постепенно на сцену выходят учёные, создающие вакцину, правительства вводят карантины и закрывают границы. Игра требует тактики: заразить — легко, удержать вспышку — искусство. В твоих руках баланс между скрытностью, агрессией и скоростью мутаций. Patient Zero: Plague Game — это напряжённый и умный симулятор, где каждый шаг — шахматный ход против всего человечества. Сможешь ли ты довести эпидемию до конца?


Информация о модах
  • Бесплатные покупки
  • Без рекламы
Показать полностью
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Нулевой Пациент: Эпидемия (Мод, Бесплатные покупки) v1.1.4 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать Нулевой Пациент: Эпидемия (Мод, Бесплатные покупки) 116 Мб Ссылка 2 116 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Meow MixUp Кошачья Головоломка (Мод, Бесплатные покупки)
Meow MixUp Кошачья Головоломка (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 0.4
Driver League Car Simulator 26 (Мод, Без рекламы)
Driver League Car Simulator 26 (Мод, Без рекламы)
Version: 1
Draconic Desires
Draconic Desires
Version: 3.0.0
Зомби Карантин: Бункер Зона
Зомби Карантин: Бункер Зона
Version: 0.1
Her Only Hero
Her Only Hero
Version: 3.0.0
Indus Battle Royale Mobile
Indus Battle Royale Mobile
Version: 2.0.3
Metro 2055 - last day survival (Мод, Бесплатные покупки)
Metro 2055 - last day survival (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 0.0.256
Хант энд Хук: Рубеж (Мод, Без рекламы)
Хант энд Хук: Рубеж (Мод, Без рекламы)
Version: 0.12

Отзывы о Нулевой Пациент: Эпидемия (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив