Draconic Desires v3.0.0
Тайный союз с драконами и метка, изменившая твою судьбу навсегда
Draconic Desires — это романтическая визуальная новелла с элементами мистики и тёмного фэнтези, где ты оказываешься втянута в древний конфликт существ, скрывающих свою истинную природу. Кровавый контракт и необратимая метка связывают тебя с таинственными Драконами-Хранителями, каждый из которых хранит свою боль, тайну и имя, которое нужно вернуть.
Ты просыпаешься в особняке, окружённая незнакомцами, называющими себя Хранителями. Все они прекрасны, опасны и... будто уже знают тебя. Исследуя их мир, ты постепенно вспоминаешь, кто ты, и почему именно твоя кровь пробудила их силу. Каждый выбор приближает тебя к разгадке или отдаляет от истины. Кто из них твой союзник, а кто — лишь маска древнего проклятия? Постепенно раскрываются сцены прошлого, трещины доверия, и судьба повисает на волоске. Draconic Desires — это не просто история о любви, а путь сквозь тайны, магию и силу собственного выбора. Осмелишься пройти его?
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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