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Draconic Desires

Draconic Desires v3.0.0

Тайный союз с драконами и метка, изменившая твою судьбу навсегда

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Версия:
3.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Interactive Studio Inc.
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:34
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 43 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Описание

Draconic Desires — это романтическая визуальная новелла с элементами мистики и тёмного фэнтези, где ты оказываешься втянута в древний конфликт существ, скрывающих свою истинную природу. Кровавый контракт и необратимая метка связывают тебя с таинственными Драконами-Хранителями, каждый из которых хранит свою боль, тайну и имя, которое нужно вернуть.


Ты просыпаешься в особняке, окружённая незнакомцами, называющими себя Хранителями. Все они прекрасны, опасны и... будто уже знают тебя. Исследуя их мир, ты постепенно вспоминаешь, кто ты, и почему именно твоя кровь пробудила их силу. Каждый выбор приближает тебя к разгадке или отдаляет от истины. Кто из них твой союзник, а кто — лишь маска древнего проклятия? Постепенно раскрываются сцены прошлого, трещины доверия, и судьба повисает на волоске. Draconic Desires — это не просто история о любви, а путь сквозь тайны, магию и силу собственного выбора. Осмелишься пройти его?


Информация о модах

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Скачать Draconic Desires 43 Мб Ссылка 2 43 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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