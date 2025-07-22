Описание

Draconic Desires — это романтическая визуальная новелла с элементами мистики и тёмного фэнтези, где ты оказываешься втянута в древний конфликт существ, скрывающих свою истинную природу. Кровавый контракт и необратимая метка связывают тебя с таинственными Драконами-Хранителями, каждый из которых хранит свою боль, тайну и имя, которое нужно вернуть.





Ты просыпаешься в особняке, окружённая незнакомцами, называющими себя Хранителями. Все они прекрасны, опасны и... будто уже знают тебя. Исследуя их мир, ты постепенно вспоминаешь, кто ты, и почему именно твоя кровь пробудила их силу. Каждый выбор приближает тебя к разгадке или отдаляет от истины. Кто из них твой союзник, а кто — лишь маска древнего проклятия? Постепенно раскрываются сцены прошлого, трещины доверия, и судьба повисает на волоске. Draconic Desires — это не просто история о любви, а путь сквозь тайны, магию и силу собственного выбора. Осмелишься пройти его?