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Раскраски для детей и малышей (Мод, Unlocked)

Раскраски для детей и малышей (Мод, Unlocked) v1.24

Рисуем и учимся: раскраски, которые развивают и увлекают малыша

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Версия:
1.24
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Kakadoo
Категория:
Обучающие / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:24
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

Раскраски для детей и малышей — это не просто цифровая рисовалка, а полноценный образовательный инструмент для детей от 2 до 5 лет. В приложении собраны десятки милых и увлекательных картинок: животные, машинки, динозавры, космос, природа и многое другое. Каждое изображение адаптировано под возраст ребёнка, а простой и интуитивный интерфейс позволяет малышу рисовать и разукрашивать самостоятельно, без посторонней помощи.


Раскрашивая, ребёнок развивает мелкую моторику, мышление и восприятие цвета, тренирует внимание и расширяет кругозор. Приложение помогает изучать формы, оттенки и объекты окружающего мира через игру. Рисование в цифровой среде — это не только весело, но и безопасно: ничего не проливается и не теряется. Отличное решение для спокойного и полезного досуга. Подходит как для самостоятельной игры, так и для совместного творчества с родителями.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Раскраски для детей и малышей (Мод, Unlocked) v1.24 MOD APK

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Скачать Раскраски для детей и малышей (Мод, Unlocked) 38 Мб Ссылка 2 38 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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