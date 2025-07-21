Раскраски для детей и малышей (Мод, Unlocked) v1.24
Рисуем и учимся: раскраски, которые развивают и увлекают малыша
Раскраски для детей и малышей — это не просто цифровая рисовалка, а полноценный образовательный инструмент для детей от 2 до 5 лет. В приложении собраны десятки милых и увлекательных картинок: животные, машинки, динозавры, космос, природа и многое другое. Каждое изображение адаптировано под возраст ребёнка, а простой и интуитивный интерфейс позволяет малышу рисовать и разукрашивать самостоятельно, без посторонней помощи.
Раскрашивая, ребёнок развивает мелкую моторику, мышление и восприятие цвета, тренирует внимание и расширяет кругозор. Приложение помогает изучать формы, оттенки и объекты окружающего мира через игру. Рисование в цифровой среде — это не только весело, но и безопасно: ничего не проливается и не теряется. Отличное решение для спокойного и полезного досуга. Подходит как для самостоятельной игры, так и для совместного творчества с родителями.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.