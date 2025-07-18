Полуночные Мечтатели | Новеллы (Мод, Бесплатные покупки) v1.2.0
Сборник визуальных новелл под любое настроение и жанровый вкус
Midnight Dreamers | Novels — это коллекция визуальных историй, в которых ты сам решаешь, как будут развиваться судьбы героев. Романтика, драма, мистика, повседневность и приключения — здесь каждый сюжет предлагает уникальную атмосферу и проработанных персонажей. Игра сделана с вниманием к деталям: от выразительной рисовки до продуманного повествования. А главное — ты не просто наблюдаешь, а активно влияешь на ход событий через систему выборов.
Каждая новелла — это полноценная история с вариативными концовками, что делает возвращение к уже пройденным главам по-настоящему увлекательным. Хочешь лёгкой флирт-сцены или глубокого эмоционального разговора? Всё зависит от твоих решений. Качественная визуальная подача и разнообразие сеттингов — от фантастики до реализма — позволяют найти подходящий рассказ под настроение. Если ты ищешь эмоциональные, красиво оформленные и нелинейные визуальные романы — это сборник для тебя.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.