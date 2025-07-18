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Полуночные Мечтатели | Новеллы (Мод, Бесплатные покупки)

Полуночные Мечтатели | Новеллы (Мод, Бесплатные покупки) v1.2.0

Сборник визуальных новелл под любое настроение и жанровый вкус

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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Midnight Dreamers
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:26
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Описание

Midnight Dreamers | Novels — это коллекция визуальных историй, в которых ты сам решаешь, как будут развиваться судьбы героев. Романтика, драма, мистика, повседневность и приключения — здесь каждый сюжет предлагает уникальную атмосферу и проработанных персонажей. Игра сделана с вниманием к деталям: от выразительной рисовки до продуманного повествования. А главное — ты не просто наблюдаешь, а активно влияешь на ход событий через систему выборов.


Каждая новелла — это полноценная история с вариативными концовками, что делает возвращение к уже пройденным главам по-настоящему увлекательным. Хочешь лёгкой флирт-сцены или глубокого эмоционального разговора? Всё зависит от твоих решений. Качественная визуальная подача и разнообразие сеттингов — от фантастики до реализма — позволяют найти подходящий рассказ под настроение. Если ты ищешь эмоциональные, красиво оформленные и нелинейные визуальные романы — это сборник для тебя.


Информация о модах

Бесплатные покупки

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 Теги темы: Бесплатные покупки

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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