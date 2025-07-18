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Fruit Merge: Juicy Drop Game (Мод, Без рекламы)

Fruit Merge: Juicy Drop Game (Мод, Без рекламы) v2.24

Объединяй одинаковые фрукты и следи чтобы корзина не переполнилась

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Версия:
2.24
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Brave HK Limited
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:10
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7
Описание

Fruit Merge: Juicy Drop Game — это яркая и затягивающая головоломка, в которой тебе предстоит комбинировать одинаковые фрукты, создавая всё более крупные и сочные экземпляры. Игровая петля проста: перетаскивай и отпускай фрукты, смотри, как они сталкиваются и сливаются, и старайся не дать им переполнить контейнер. Постепенно на экране появляются огромные экземпляры, которые занимают много места, усложняя задачу. Каждый шаг требует внимательности и стратегического мышления, а растущее напряжение держит тебя в тонусе даже в расслабленной аркаде.


Главное — найти баланс между азартом и расчётом. Физика столкновений делает слияния непредсказуемыми, а ограниченное пространство — настоящей головной болью. Постепенно ты открываешь новые виды фруктов, экспериментируешь с комбинациями и улучшаешь свои рекорды. Эта игра — отличный способ перезагрузиться, ненадолго отвлечься и почувствовать азарт от простой, но глубокой механики. Пробуй снова и снова — ведь идеальный фрукт ещё впереди!


Информация о модах

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Скачать Fruit Merge: Juicy Drop Game (Мод, Без рекламы) v2.24 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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