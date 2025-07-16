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A Foreign Land of Us (Мод, Unlocked)

A Foreign Land of Us (Мод, Unlocked) v1.1.13

Вдохновляющее путешествие по памяти и образам через масштаб и монтаж

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Версия:
1.1.13
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CottonGame
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 00:20
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 204 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

A Foreign Land of Us — это необычная визуальная история с элементами головоломки, в которой ты исследуешь мир воспоминаний героя через перемены масштаба и кинематографическую смену сцен. Мир не меняется — меняется твой взгляд на него. Одни и те же объекты открываются по-новому, как только ты приблизишься или отдалишься.


Игра сочетает медитативный нарратив, мягкий художественный стиль и оригинальные механики: масштабирование объектов заменяет привычную смену уровней, а монтаж соединяет эпизоды в единое эмоциональное путешествие. Головоломки и мини-игры вплетены в сюжет, где ты шаг за шагом раскрываешь повседневные, но трогательные истории. Это не просто игра — это возможность почувствовать чужую жизнь и, может быть, узнать в ней себя. Попробуй пройти этот путь — тихо, глубоко и красиво.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать A Foreign Land of Us (Мод, Unlocked) 204 Мб Ссылка 2 204 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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