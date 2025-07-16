Описание

A Foreign Land of Us — это необычная визуальная история с элементами головоломки, в которой ты исследуешь мир воспоминаний героя через перемены масштаба и кинематографическую смену сцен. Мир не меняется — меняется твой взгляд на него. Одни и те же объекты открываются по-новому, как только ты приблизишься или отдалишься.





Игра сочетает медитативный нарратив, мягкий художественный стиль и оригинальные механики: масштабирование объектов заменяет привычную смену уровней, а монтаж соединяет эпизоды в единое эмоциональное путешествие. Головоломки и мини-игры вплетены в сюжет, где ты шаг за шагом раскрываешь повседневные, но трогательные истории. Это не просто игра — это возможность почувствовать чужую жизнь и, может быть, узнать в ней себя. Попробуй пройти этот путь — тихо, глубоко и красиво.