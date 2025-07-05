android-1.ru / Игры / Головоломки / Storage Master - Clothing sort
Storage Master - Clothing sort

Storage Master - Clothing sort v1.0.2

Упорядочь хаос — стань мастером одежды и логики

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Morax.lemegeton
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 18:47
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 107 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Storage Master – Clothing Sort — это расслабляющая, но увлекательная головоломка, в которой ты наводишь порядок в шкафу, сортируя одежду по цветам. Всё начинается просто: нажми, чтобы поднять вещь, и размести её на нужной вешалке, стараясь не смешивать оттенки. Главное правило — в каждой стопке должен быть только один цвет. Но не спеши — если не думать наперёд, можно загнать себя в тупик. Умение планировать — ключ к успеху.


С каждым уровнем задача становится сложнее: больше цветов, меньше места, меньше ходов. Придётся проявить стратегическое мышление и использовать волшебные инструменты, такие как «Отменить» или «Перемешать», чтобы выйти из затруднений. Игра подойдёт как для коротких пауз, так и для полноценного залипания на вечер — простая механика затягивает, а удовольствие от упорядоченного результата радует каждый раз. Готов навести идеальный порядок в этом текстильном безумии?


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Storage Master - Clothing sort v1.0.2 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Storage Master - Clothing sort 107 Мб Ссылка 2 107 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
True Fear: Forsaken Souls 3 (Мод, Unlocked)
True Fear: Forsaken Souls 3 (Мод, Unlocked)
Version: 1.1.25
Hidden Memories (Мод, Бесплатные покупки)
Hidden Memories (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.0.88
Rail Rescue: Puzzle Lines (Мод, Бесплатные покупки)
Rail Rescue: Puzzle Lines (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 0.9.52
Sand Blast (Мод, Много денег)
Sand Blast (Мод, Много денег)
Version: 127
Пазл Красивых Девочек
Пазл Красивых Девочек
Version: 1.0.0
Gear Fight! (Мод, Много монет)
Gear Fight! (Мод, Много монет)
Version: 5.0.1
Time To Wake Up
Time To Wake Up
Version: Beta 1.5.3.5
Family Farm Match (Мод Меню)
Family Farm Match (Мод Меню)
Version: 1.9.0

Отзывы о Storage Master - Clothing sort


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив