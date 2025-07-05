Storage Master – Clothing Sort — это расслабляющая, но увлекательная головоломка, в которой ты наводишь порядок в шкафу, сортируя одежду по цветам. Всё начинается просто: нажми, чтобы поднять вещь, и размести её на нужной вешалке, стараясь не смешивать оттенки. Главное правило — в каждой стопке должен быть только один цвет. Но не спеши — если не думать наперёд, можно загнать себя в тупик. Умение планировать — ключ к успеху.
С каждым уровнем задача становится сложнее: больше цветов, меньше места, меньше ходов. Придётся проявить стратегическое мышление и использовать волшебные инструменты, такие как «Отменить» или «Перемешать», чтобы выйти из затруднений. Игра подойдёт как для коротких пауз, так и для полноценного залипания на вечер — простая механика затягивает, а удовольствие от упорядоченного результата радует каждый раз. Готов навести идеальный порядок в этом текстильном безумии?
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.