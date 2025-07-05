Описание

Storage Master – Clothing Sort — это расслабляющая, но увлекательная головоломка, в которой ты наводишь порядок в шкафу, сортируя одежду по цветам. Всё начинается просто: нажми, чтобы поднять вещь, и размести её на нужной вешалке, стараясь не смешивать оттенки. Главное правило — в каждой стопке должен быть только один цвет. Но не спеши — если не думать наперёд, можно загнать себя в тупик. Умение планировать — ключ к успеху.





С каждым уровнем задача становится сложнее: больше цветов, меньше места, меньше ходов. Придётся проявить стратегическое мышление и использовать волшебные инструменты, такие как «Отменить» или «Перемешать», чтобы выйти из затруднений. Игра подойдёт как для коротких пауз, так и для полноценного залипания на вечер — простая механика затягивает, а удовольствие от упорядоченного результата радует каждый раз. Готов навести идеальный порядок в этом текстильном безумии?