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Family Farm Match (Мод Меню)

Family Farm Match (Мод Меню) v1.8.0

Выращивай урожай по пазлам и строй ферму мечты без лишних хлопот!

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Версия:
1.8.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Century Games PTE. LTD.
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 13:39
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 428 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

Family Farm Match — это уютная три в ряд-головоломка с тёплой семейной историей, где ты помогаешь Биллу, его дочери Элли и верному щенку Расти вернуть блеск запущенной ферме. Каждый уровень — это яркая серия пазлов: соединяй сочные овощи, убирай старые заборы, разблокируй сундуки и находи спрятанные семена. По мере успехов открываются новые участки: пасека с пчёлами, фруктовый сад и пряничная лавка, а вместе с ними — захватывающие мини-задания, которые придадут игре заряд свежести и радости.


В этой истории ты не просто решаешь головоломки — ты проектируешь ферму своей мечты: от украшения домика до строительства просторного амбара и вымощенных дорожек. Собирай монеты и бонусы, чтобы открывать уникальные предметы декора и усиливать игровые события, а сезонные фестивали дарят приятные сюрпризы. Игра работает офлайн, без навязчивого доната и регистраций: заходи на пару минут — ферма продолжает развиваться, а ты всегда готов вернуться к новым приключениям.


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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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