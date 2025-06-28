Описание

Family Farm Match — это уютная три в ряд-головоломка с тёплой семейной историей, где ты помогаешь Биллу, его дочери Элли и верному щенку Расти вернуть блеск запущенной ферме. Каждый уровень — это яркая серия пазлов: соединяй сочные овощи, убирай старые заборы, разблокируй сундуки и находи спрятанные семена. По мере успехов открываются новые участки: пасека с пчёлами, фруктовый сад и пряничная лавка, а вместе с ними — захватывающие мини-задания, которые придадут игре заряд свежести и радости.





В этой истории ты не просто решаешь головоломки — ты проектируешь ферму своей мечты: от украшения домика до строительства просторного амбара и вымощенных дорожек. Собирай монеты и бонусы, чтобы открывать уникальные предметы декора и усиливать игровые события, а сезонные фестивали дарят приятные сюрпризы. Игра работает офлайн, без навязчивого доната и регистраций: заходи на пару минут — ферма продолжает развиваться, а ты всегда готов вернуться к новым приключениям.