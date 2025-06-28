Family Farm Match (Мод Меню) v1.8.0
Выращивай урожай по пазлам и строй ферму мечты без лишних хлопот!
Family Farm Match — это уютная три в ряд-головоломка с тёплой семейной историей, где ты помогаешь Биллу, его дочери Элли и верному щенку Расти вернуть блеск запущенной ферме. Каждый уровень — это яркая серия пазлов: соединяй сочные овощи, убирай старые заборы, разблокируй сундуки и находи спрятанные семена. По мере успехов открываются новые участки: пасека с пчёлами, фруктовый сад и пряничная лавка, а вместе с ними — захватывающие мини-задания, которые придадут игре заряд свежести и радости.
В этой истории ты не просто решаешь головоломки — ты проектируешь ферму своей мечты: от украшения домика до строительства просторного амбара и вымощенных дорожек. Собирай монеты и бонусы, чтобы открывать уникальные предметы декора и усиливать игровые события, а сезонные фестивали дарят приятные сюрпризы. Игра работает офлайн, без навязчивого доната и регистраций: заходи на пару минут — ферма продолжает развиваться, а ты всегда готов вернуться к новым приключениям.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.