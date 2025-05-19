Waifu Battle (Мод меню) 1.0.128
Waifu Battle - это захватывающая головоломка в жанре "три в ряд", в которой игрокам предстоит сразиться за контроль над виртуальным миром. Главный герой случайно оказывается в этом мире, где правят могущественные барышни, и его присутствие вызывает недовольство их стороны. Игрокам предстоит защищаться и использовать разнообразные методы, чтобы обезоружить врагов.
Суть игры заключается в том, чтобы собирать комбинации из трех и более одинаковых элементов, чтобы совершать действия на поле боя и противостоять врагам. Успешные действия позволят вам подчинить боссов и получить доступ к новым возможностям и уникальным способностям. Геймплей "три в ряд" сочетается с элементами стратегии, такими как выбор действий и расстановка приоритетов.
Графика в игре выполнена в симпатичном стиле, а её продолжительность обещает долгие часы увлекательной игры. Классическая механика "три в ряд" дополнена интересными игровыми элементами, что делает опыт игры более увлекательным. Также наличие пикантных факторов добавляет игре некоторую оригинальность и интерес. Если вы являетесь фанатом головоломок в стиле "три в ряд" и предпочитаете игры с уникальными сеттингами, "Waifu Battle" может быть привлекательной опцией для вас.
МОД МЕНЮ
Множитель урона
Режим Бога
Неограниченная валюта
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.