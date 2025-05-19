android-1.ru / Игры / Головоломки / Waifu Battle (Мод меню)
Waifu Battle (Мод меню)

Waifu Battle (Мод меню) 1.0.128

0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.128
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fplay Studio
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 14:41
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 633
Скриншоты
Описание

Waifu Battle - это захватывающая головоломка в жанре "три в ряд", в которой игрокам предстоит сразиться за контроль над виртуальным миром. Главный герой случайно оказывается в этом мире, где правят могущественные барышни, и его присутствие вызывает недовольство их стороны. Игрокам предстоит защищаться и использовать разнообразные методы, чтобы обезоружить врагов.


Суть игры заключается в том, чтобы собирать комбинации из трех и более одинаковых элементов, чтобы совершать действия на поле боя и противостоять врагам. Успешные действия позволят вам подчинить боссов и получить доступ к новым возможностям и уникальным способностям. Геймплей "три в ряд" сочетается с элементами стратегии, такими как выбор действий и расстановка приоритетов.


Графика в игре выполнена в симпатичном стиле, а её продолжительность обещает долгие часы увлекательной игры. Классическая механика "три в ряд" дополнена интересными игровыми элементами, что делает опыт игры более увлекательным. Также наличие пикантных факторов добавляет игре некоторую оригинальность и интерес. Если вы являетесь фанатом головоломок в стиле "три в ряд" и предпочитаете игры с уникальными сеттингами, "Waifu Battle" может быть привлекательной опцией для вас.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель урона

Режим Бога

Неограниченная валюта

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Waifu Battle (Мод меню) v1.0.128 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Waifu Battle (Мод меню) 98 Мб Ссылка 2 98 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Stylish Isla Escape (Полная версия)
Stylish Isla Escape (Полная версия)
Version: 0.2
Legacy 2 - The Ancient Curse (Полная версия)
Legacy 2 - The Ancient Curse (Полная версия)
Version: 2.0.4
Brain Training - Logic Puzzles (Мод, Много монет)
Brain Training - Logic Puzzles (Мод, Много монет)
Version: 86
Match 3D: Zen Unboxing & Decor (Полная версия)
Match 3D: Zen Unboxing & Decor (Полная версия)
Version: 1.0.1
Human Resource Machine (Полная версия)
Human Resource Machine (Полная версия)
Version: 1.0.6.3
Rubik's Cube Solver (Мод, Unlocked)
Rubik's Cube Solver (Мод, Unlocked)
Version: 1.3.8
see/saw (Полная версия)
see/saw (Полная версия)
Version: 1.08
Chrome Valley Customs (Мод, Авто-чистка)
Chrome Valley Customs (Мод, Авто-чистка)
Version: 23.4.0.17251

Отзывы о Waifu Battle (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив