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Rubik's Cube Solver (Мод, Unlocked)

Rubik's Cube Solver (Мод, Unlocked) 1.3.10

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Версия:
1.3.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Battery Stats Saver
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 13:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
589
Скриншоты
Описание

Rubik's Cube Solver - С этим удивительным решателем кубика Рубика вы больше не будете мучиться, пытаясь разгадать тот мозаичный беспорядок. Просто возьмите ваш кубик, активируйте камеру на своем устройстве и дайте этому решателю шанс сделать всю "грязную работу". Он мгновенно определит положение каждого кубика, вычислит наилучший способ решения и предоставит вам шаг за шагом инструкции.


Теперь вы можете сосредоточиться на наслаждении процессом сборки, а не на бесконечном кручении кубика в надежде на случайное совпадение. Отпустите стресс, сохраните нервы и дайте этому решателю кубика Рубика возможность помочь вам достичь заветной цели - собрать его снова в цельный куб.


Не важно, новичок вы или опытный "кубер", решатель кубика Рубика обещает сделать этот процесс более увлекательным и приятным. Попробуйте его сейчас и насладитесь моментом, когда каждый кубик сходится на свое место!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Rubik's Cube Solver (Мод, Unlocked) v1.3.10 MOD APK

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Скачать Rubik's Cube Solver (Мод, Unlocked) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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