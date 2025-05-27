Rubik's Cube Solver (Мод, Unlocked) 1.3.10
Rubik's Cube Solver - С этим удивительным решателем кубика Рубика вы больше не будете мучиться, пытаясь разгадать тот мозаичный беспорядок. Просто возьмите ваш кубик, активируйте камеру на своем устройстве и дайте этому решателю шанс сделать всю "грязную работу". Он мгновенно определит положение каждого кубика, вычислит наилучший способ решения и предоставит вам шаг за шагом инструкции.
Теперь вы можете сосредоточиться на наслаждении процессом сборки, а не на бесконечном кручении кубика в надежде на случайное совпадение. Отпустите стресс, сохраните нервы и дайте этому решателю кубика Рубика возможность помочь вам достичь заветной цели - собрать его снова в цельный куб.
Не важно, новичок вы или опытный "кубер", решатель кубика Рубика обещает сделать этот процесс более увлекательным и приятным. Попробуйте его сейчас и насладитесь моментом, когда каждый кубик сходится на свое место!
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Установка
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Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.