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Chrome Valley Customs (Мод, Авто-чистка)

Chrome Valley Customs (Мод, Авто-чистка) 18.0.0.12459

3
1
Скачать (190 Мб)
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Требования:
Android 9
Разработчик:
Space Ape
Версия:
18.0.0.12459
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 190 Мб
id приложения:
com.spaceapegames.carsuperstar
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
2 047

Chrome Valley Customs - это уникальное место, где с помощью умелых рук воскрешаются винтажные автомобили. Оно представляет собой не просто игру, а настоящее искусство превращения забытых реликвий в воплощение автомобильной элегантности. Здесь каждое авто становится холстом для создания уникальной истории.


Погрузившись в мир Chrome Valley Customs, вы вступаете в увлекательное путешествие, которое не ограничивается лишь игрой. Здесь вы становитесь частью процесса превращения старых, ржавых машин в настоящие произведения искусства. Ваше участие - это не только игра, но и возможность создать что-то по-настоящему уникальное.


Здесь вам предоставляется возможность взять на себя роль реставратора и дизайнера. Вы будете проводить работы по восстановлению автомобилей, приводя их в первозданный вид, как будто время остановилось. Каждый автомобиль становится полотном, на котором вы можете выразить свою креативность и стиль. Этот процесс не только оживляет автомобили, но и пробуждает нотку ностальгии. Вы будете восстанавливать машины, которые могли быть символами своей эпохи. Это погружение в историю и культуру автомобильного мира.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Большое количество ходов
  • Сила появления: всегда двойные дискошары

Информация:


НЕ ВКЛЮЧАТЬ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ.

НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ ПЕРЕД ВХОДОМ В ЭТАП.


MOD V2

  • Множество приемов (при использовании ходы не уменьшаются!)

Скачать Chrome Valley Customs (Мод, Авто-чистка) 18.0.0.12459 взлом

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MOD V2
190 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
190 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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