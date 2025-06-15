Merge Art Puzzle (Мод, Бесплатные награды) 1.15
Добро пожаловать в удивительный мир искусства и творчества в игре-головоломке "Merge Art Puzzle"! Здесь вы окунетесь в волшебную атмосферу искусства, полную разнообразных произведений и креативных комбинаций.
Ваша задача - создавать удивительные произведения искусства, объединяя одинаковые части шаг за шагом. Каждое произведение начинается с небольших фрагментов, которые вы должны собрать вместе, чтобы создать цельное и завершенное произведение. Простой и захватывающий геймплей позволит вам легко искать и объединять одинаковые части, создавая уникальные и красивые композиции. Чем больше произведений искусства вы создаете, тем больше уровней и коллекций вы разблокируете, открывая более изысканные и вдохновляющие работы искусства.
Каждый уровень преподнесет новые вызовы и возможности для творчества, и только ваша фантазия ставит ограничения. Откройте для себя магию и красоту искусства, наслаждайтесь процессом слияния и создания, и забудьтесь в волшебном мире "Merge Art Puzzle".
Присоединяйтесь к этой креативной головоломке и откройте в себе настоящего художника, разблокируя потрясающие коллекции произведений искусства и преображая мир с помощью вашей творческой волшебной силы!
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.