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Merge Art Puzzle (Мод, Бесплатные награды)

Merge Art Puzzle (Мод, Бесплатные награды) 1.15

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Версия:
1.15
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 14:20
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 142 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
298
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в удивительный мир искусства и творчества в игре-головоломке "Merge Art Puzzle"! Здесь вы окунетесь в волшебную атмосферу искусства, полную разнообразных произведений и креативных комбинаций.


Ваша задача - создавать удивительные произведения искусства, объединяя одинаковые части шаг за шагом. Каждое произведение начинается с небольших фрагментов, которые вы должны собрать вместе, чтобы создать цельное и завершенное произведение. Простой и захватывающий геймплей позволит вам легко искать и объединять одинаковые части, создавая уникальные и красивые композиции. Чем больше произведений искусства вы создаете, тем больше уровней и коллекций вы разблокируете, открывая более изысканные и вдохновляющие работы искусства.


Каждый уровень преподнесет новые вызовы и возможности для творчества, и только ваша фантазия ставит ограничения. Откройте для себя магию и красоту искусства, наслаждайтесь процессом слияния и создания, и забудьтесь в волшебном мире "Merge Art Puzzle".


Присоединяйтесь к этой креативной головоломке и откройте в себе настоящего художника, разблокируя потрясающие коллекции произведений искусства и преображая мир с помощью вашей творческой волшебной силы!


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Скачать Merge Art Puzzle (Мод, Бесплатные награды) 142 Мб Ссылка 2 142 Мб
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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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