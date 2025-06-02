Sexy Unroll : Mystery Ball 1.0
Прокладывай путь, освобождай мяч и решай головоломки без пауз
Sexy Unroll: Mystery Ball — это увлекательная головоломка с движущимися блоками и хитроумными ловушками, где тебе предстоит прокладывать путь для шара, зажатого в деревянной конструкции. Каждые 5 минут — новый уровень, новая схема и всё сложнее маршруты, где одно неверное движение может всё испортить. Перемещай блоки пальцем, ищи выход и наблюдай, как мяч красиво катится к победе.
Уровни становятся всё сложнее, а вместе с ними растёт и твоя ловкость мышления, зрительная память и реакция. Тут нет спешки — только ты, логика и чистое удовольствие от постепенного прогресса. Визуальный стиль аккуратный и расслабляющий, а приятная подача делает даже самые запутанные задачи интересными. Если любишь залипательные головоломки, которые реально тренируют мозг — эта игра точно затянет.
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Установка
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.