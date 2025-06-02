Описание

Sexy Unroll: Mystery Ball — это увлекательная головоломка с движущимися блоками и хитроумными ловушками, где тебе предстоит прокладывать путь для шара, зажатого в деревянной конструкции. Каждые 5 минут — новый уровень, новая схема и всё сложнее маршруты, где одно неверное движение может всё испортить. Перемещай блоки пальцем, ищи выход и наблюдай, как мяч красиво катится к победе.





Уровни становятся всё сложнее, а вместе с ними растёт и твоя ловкость мышления, зрительная память и реакция. Тут нет спешки — только ты, логика и чистое удовольствие от постепенного прогресса. Визуальный стиль аккуратный и расслабляющий, а приятная подача делает даже самые запутанные задачи интересными. Если любишь залипательные головоломки, которые реально тренируют мозг — эта игра точно затянет.