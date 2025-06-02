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Sexy Unroll : Mystery Ball

Sexy Unroll : Mystery Ball 1.0

Прокладывай путь, освобождай мяч и решай головоломки без пауз
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Версия:
1.0
Требования:
Android 10
Разработчик:
Oksukma
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 15:16
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 166 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Sexy Unroll: Mystery Ball — это увлекательная головоломка с движущимися блоками и хитроумными ловушками, где тебе предстоит прокладывать путь для шара, зажатого в деревянной конструкции. Каждые 5 минут — новый уровень, новая схема и всё сложнее маршруты, где одно неверное движение может всё испортить. Перемещай блоки пальцем, ищи выход и наблюдай, как мяч красиво катится к победе.


Уровни становятся всё сложнее, а вместе с ними растёт и твоя ловкость мышления, зрительная память и реакция. Тут нет спешки — только ты, логика и чистое удовольствие от постепенного прогресса. Визуальный стиль аккуратный и расслабляющий, а приятная подача делает даже самые запутанные задачи интересными. Если любишь залипательные головоломки, которые реально тренируют мозг — эта игра точно затянет.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Sexy Unroll : Mystery Ball 166 Мб Ссылка 2 166 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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