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Screwzle 3D: Screw Sort (Мод, Много монет)

Screwzle 3D: Screw Sort (Мод, Много монет) 0.0.18

Разрывай мешок, сортируй винты и решай головоломки уровня за уровнем
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Версия:
0.0.18
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
iKame Games - Zego Studio
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 19:56
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Screwzle 3D: Screw Sort — это объёмная головоломка, где каждый раунд начинается с «слепого мешка»: ты разрываешь его и получаешь новую партию винтов. Твоя задача — отсортировать их, открутить лишние детали и правильно собрать конструкцию, не нарушив её баланс. Каждые 5 минут — новая механическая загадка.


Игра предлагает сотни уровней с усложняющимися задачами, уникальными формами и препятствиями. Подключай логику, внимание к деталям и пространственное мышление. Визуально игра радует чистой 3D-графикой, интуитивным управлением и анимацией. Доступна офлайн, без навязчивого доната. Screwzle 3D — отличный способ перезагрузиться и размять мозги.


Информация о модах

• Неограниченные монеты

• Неограниченные все бустеры

• Разблокированы платные пакеты

• Убрать рекламу

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 Теги темы: Много монет

Скачать Screwzle 3D: Screw Sort (Мод, Много монет) v0.0.18 MOD APK

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Скачать Screwzle 3D: Screw Sort (Мод, Много монет) 111 Мб Ссылка 2 111 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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