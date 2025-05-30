Screwzle 3D: Screw Sort (Мод, Много монет) 0.0.18
Разрывай мешок, сортируй винты и решай головоломки уровня за уровнем
Screwzle 3D: Screw Sort — это объёмная головоломка, где каждый раунд начинается с «слепого мешка»: ты разрываешь его и получаешь новую партию винтов. Твоя задача — отсортировать их, открутить лишние детали и правильно собрать конструкцию, не нарушив её баланс. Каждые 5 минут — новая механическая загадка.
Игра предлагает сотни уровней с усложняющимися задачами, уникальными формами и препятствиями. Подключай логику, внимание к деталям и пространственное мышление. Визуально игра радует чистой 3D-графикой, интуитивным управлением и анимацией. Доступна офлайн, без навязчивого доната. Screwzle 3D — отличный способ перезагрузиться и размять мозги.
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Внимание▶
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