Описание

Screwzle 3D: Screw Sort — это объёмная головоломка, где каждый раунд начинается с «слепого мешка»: ты разрываешь его и получаешь новую партию винтов. Твоя задача — отсортировать их, открутить лишние детали и правильно собрать конструкцию, не нарушив её баланс. Каждые 5 минут — новая механическая загадка.





Игра предлагает сотни уровней с усложняющимися задачами, уникальными формами и препятствиями. Подключай логику, внимание к деталям и пространственное мышление. Визуально игра радует чистой 3D-графикой, интуитивным управлением и анимацией. Доступна офлайн, без навязчивого доната. Screwzle 3D — отличный способ перезагрузиться и размять мозги.