Описание

Parking Master: Car Puzzle — это казуальная головоломка, где ты управляешь потоком машин на тесной стоянке. Каждые пять минут ты сдвигаешь авто, ищешь правильный порядок, освобождаешь проезд и пытаешься не устроить пробку. Задачи становятся сложнее: появляются грузовики, препятствия, ограниченные ходы. Всё подаётся с юмором и без лишнего стресса.





Есть уровни с особыми условиями, награды за скорость и машины с разными характерами — от кабриолетов до фургонов. Постепенно открываются новые локации, декор и забавные скины. Работает без интернета, донат не мешает, управление простое. Подходит для перерывов и вечеров без перегрузки. В Parking Master главное — не суетиться и не врезаться, остальное придёт.