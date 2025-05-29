Parking Master : Car puzzle 1.1
Выдвигай машины, обходи заторы и расчисти парковку без аварий
Parking Master: Car Puzzle — это казуальная головоломка, где ты управляешь потоком машин на тесной стоянке. Каждые пять минут ты сдвигаешь авто, ищешь правильный порядок, освобождаешь проезд и пытаешься не устроить пробку. Задачи становятся сложнее: появляются грузовики, препятствия, ограниченные ходы. Всё подаётся с юмором и без лишнего стресса.
Есть уровни с особыми условиями, награды за скорость и машины с разными характерами — от кабриолетов до фургонов. Постепенно открываются новые локации, декор и забавные скины. Работает без интернета, донат не мешает, управление простое. Подходит для перерывов и вечеров без перегрузки. В Parking Master главное — не суетиться и не врезаться, остальное придёт.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.