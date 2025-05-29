android-1.ru / Игры / Головоломки / Parking Master : Car puzzle
Parking Master : Car puzzle

Parking Master : Car puzzle 1.1

Выдвигай машины, обходи заторы и расчисти парковку без аварий
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
2295 STUDIO
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 16:38
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 109 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Parking Master: Car Puzzle — это казуальная головоломка, где ты управляешь потоком машин на тесной стоянке. Каждые пять минут ты сдвигаешь авто, ищешь правильный порядок, освобождаешь проезд и пытаешься не устроить пробку. Задачи становятся сложнее: появляются грузовики, препятствия, ограниченные ходы. Всё подаётся с юмором и без лишнего стресса.


Есть уровни с особыми условиями, награды за скорость и машины с разными характерами — от кабриолетов до фургонов. Постепенно открываются новые локации, декор и забавные скины. Работает без интернета, донат не мешает, управление простое. Подходит для перерывов и вечеров без перегрузки. В Parking Master главное — не суетиться и не врезаться, остальное придёт.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Parking Master : Car puzzle v1.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Parking Master : Car puzzle 109 Мб Ссылка 2 109 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Jewelry Jam: Color Slide
Jewelry Jam: Color Slide
Version: 1.0.0
Car Jam 3D : Parking Fever (Мод меню)
Car Jam 3D : Parking Fever (Мод меню)
Version: 4.0
Agatha Knife (Полная версия)
Agatha Knife (Полная версия)
Version: 1.0.3
How to Say Goodbye (Мод, Unlocked)
How to Say Goodbye (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.8
Varenje: Don’t Touch Berries (Мод, Без рекламы)
Varenje: Don’t Touch Berries (Мод, Без рекламы)
Version: 1.2.3
Screw Pin Sort - Screw Out (Мод меню)
Screw Pin Sort - Screw Out (Мод меню)
Version: 4.0
Block Car Escape
Block Car Escape
Version: 1.0.3
Before you go (Мод, Без рекламы)
Before you go (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.15

Отзывы о Parking Master : Car puzzle


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив