Block Car Escape 1.0.3
Освободи машины, открути винты и раскрась мозги на 10 000 уровнях
Block Car Escape — это 3D-головоломка, где сочетаются побег из пробки, цветовое сопоставление и логические задачи с винтами. Каждые пять минут ты анализируешь доску, выбираешь правильную машину и находишь путь к выходу. Всё просто на первый взгляд — но с каждым уровнем сложность растёт, а решений становится всё меньше.
Нажимай, перемещай, комбинируй — и доберись до винта нужного цвета. Более 10 000 уровней, сотни вариантов блоков, автобусов, автобомб и цветных ловушек ждут твоей внимательности. Избегай столкновений, освобождай застрявшие ряды, строй цепочки действий. Уровень за уровнем ты докажешь, кто здесь главный по головоломкам. Готов поехать с умом?
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Запомни▶
Установка
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Формат
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.