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Block Car Escape

Block Car Escape 1.0.3

Освободи машины, открути винты и раскрась мозги на 10 000 уровнях
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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Vasundhara Games
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 16:24
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Block Car Escape — это 3D-головоломка, где сочетаются побег из пробки, цветовое сопоставление и логические задачи с винтами. Каждые пять минут ты анализируешь доску, выбираешь правильную машину и находишь путь к выходу. Всё просто на первый взгляд — но с каждым уровнем сложность растёт, а решений становится всё меньше.


Нажимай, перемещай, комбинируй — и доберись до винта нужного цвета. Более 10 000 уровней, сотни вариантов блоков, автобусов, автобомб и цветных ловушек ждут твоей внимательности. Избегай столкновений, освобождай застрявшие ряды, строй цепочки действий. Уровень за уровнем ты докажешь, кто здесь главный по головоломкам. Готов поехать с умом?


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Block Car Escape v1.0.3 MOD APK

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Скачать Block Car Escape 68 Мб Ссылка 2 68 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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