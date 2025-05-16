Описание

Block Car Escape — это 3D-головоломка, где сочетаются побег из пробки, цветовое сопоставление и логические задачи с винтами. Каждые пять минут ты анализируешь доску, выбираешь правильную машину и находишь путь к выходу. Всё просто на первый взгляд — но с каждым уровнем сложность растёт, а решений становится всё меньше.





Нажимай, перемещай, комбинируй — и доберись до винта нужного цвета. Более 10 000 уровней, сотни вариантов блоков, автобусов, автобомб и цветных ловушек ждут твоей внимательности. Избегай столкновений, освобождай застрявшие ряды, строй цепочки действий. Уровень за уровнем ты докажешь, кто здесь главный по головоломкам. Готов поехать с умом?