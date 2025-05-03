The Mr. Rabbit Magic Show 1.1.3
Вступай в шоу, где магия — иллюзия, а загадки — реальность
The Mr. Rabbit Magic Show — это сюрреалистическая головоломка от Rusty Lake, в которой вас ждут 20 странных и интригующих актов, каждый из которых ломает привычную логику. Ты входишь в магическое шоу, где предметы оживают, сцены меняются на глазах, а каждое действие вызывает неожиданный эффект. Приготовься к нестандартному мышлению и цепочке загадок, где нет очевидных решений.
Игра предлагает знакомую атмосферу Rusty Lake, тонкий юмор, стильную рисованную графику и уникальную подачу. Это не просто квест — это выступление, где ты сам становишься частью иллюзии. Сядь поудобнее, распутай все фокусы Мистера Кролика и выясни, что на самом деле скрывается за кулисами его шоу.
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