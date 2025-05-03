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The Mr. Rabbit Magic Show

The Mr. Rabbit Magic Show 1.1.3

Вступай в шоу, где магия — иллюзия, а загадки — реальность
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Версия:
1.1.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Rusty Lake
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:12
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

The Mr. Rabbit Magic Show — это сюрреалистическая головоломка от Rusty Lake, в которой вас ждут 20 странных и интригующих актов, каждый из которых ломает привычную логику. Ты входишь в магическое шоу, где предметы оживают, сцены меняются на глазах, а каждое действие вызывает неожиданный эффект. Приготовься к нестандартному мышлению и цепочке загадок, где нет очевидных решений.


Игра предлагает знакомую атмосферу Rusty Lake, тонкий юмор, стильную рисованную графику и уникальную подачу. Это не просто квест — это выступление, где ты сам становишься частью иллюзии. Сядь поудобнее, распутай все фокусы Мистера Кролика и выясни, что на самом деле скрывается за кулисами его шоу.


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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Скачать The Mr. Rabbit Magic Show 116 Мб Ссылка 2 116 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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