Описание

Поиск предметов: Find It All — это спокойная и приятная головоломка в жанре "найди объекты", идеально подходящая для отдыха после насыщенного дня. Каждые пять минут ты разглядываешь уютные сцены, ищешь скрытые вещи, прокачиваешь внимательность и получаешь удовольствие от процесса. Никаких таймеров, давления или штрафов — только тёплая атмосфера и неспешный темп.





Вас ждут сотни красочных уровней, мягкий саундтрек и интуитивное управление. Игра подойдёт всем — от поклонников жанра до новичков, ищущих способ расслабиться. Проверь свои навыки наблюдательности, находи нужные предметы и наслаждайся гармоничным визуальным стилем. Эта игра — идеальный способ тренировать мозг и отдыхать одновременно.