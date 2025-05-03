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Поиск предметов: Find It All

Поиск предметов: Find It All 1.2.2

Найди все предметы на уютных локациях и расслабься без спешки
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Версия:
1.2.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Uga Dooga LLC
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:05
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Поиск предметов: Find It All — это спокойная и приятная головоломка в жанре "найди объекты", идеально подходящая для отдыха после насыщенного дня. Каждые пять минут ты разглядываешь уютные сцены, ищешь скрытые вещи, прокачиваешь внимательность и получаешь удовольствие от процесса. Никаких таймеров, давления или штрафов — только тёплая атмосфера и неспешный темп.


Вас ждут сотни красочных уровней, мягкий саундтрек и интуитивное управление. Игра подойдёт всем — от поклонников жанра до новичков, ищущих способ расслабиться. Проверь свои навыки наблюдательности, находи нужные предметы и наслаждайся гармоничным визуальным стилем. Эта игра — идеальный способ тренировать мозг и отдыхать одновременно.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Поиск предметов: Find It All v1.2.2 MOD APK

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Скачать Поиск предметов: Find It All 104 Мб Ссылка 2 104 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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