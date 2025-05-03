Поиск предметов: Find It All 1.2.2
Найди все предметы на уютных локациях и расслабься без спешки
Поиск предметов: Find It All — это спокойная и приятная головоломка в жанре "найди объекты", идеально подходящая для отдыха после насыщенного дня. Каждые пять минут ты разглядываешь уютные сцены, ищешь скрытые вещи, прокачиваешь внимательность и получаешь удовольствие от процесса. Никаких таймеров, давления или штрафов — только тёплая атмосфера и неспешный темп.
Вас ждут сотни красочных уровней, мягкий саундтрек и интуитивное управление. Игра подойдёт всем — от поклонников жанра до новичков, ищущих способ расслабиться. Проверь свои навыки наблюдательности, находи нужные предметы и наслаждайся гармоничным визуальным стилем. Эта игра — идеальный способ тренировать мозг и отдыхать одновременно.
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Скачать Поиск предметов: Find It All v1.2.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.