Описание

Escape Dead Rails — это атмосферное приключение от первого лица, где ты просыпаешься в заброшенном поезде без пункта назначения. Каждые пять минут — новое купе, новая загадка и ощущение, что реальность начинает трескаться по швам. Заколоченные окна, мигающий свет и тишина, от которой мурашки. Здесь нет врагов — только вопросы и нарастающее чувство, что ты не один.





Игра предлагает тщательно проработанные локации, уникальные вагоны с разной визуальной и звуковой подачей, атмосферу одиночества и внутренней тревоги. Исследуй, собирай фрагменты воспоминаний и попробуй понять: что за место ты покинул, и почему поезд до сих пор движется. Работает офлайн, без доната, идеально для тех, кто любит сюрреализм, медленное напряжение и сюжеты, в которых не всё объясняется словами.