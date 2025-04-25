Escape the Dead Rails 0.1.0
Пройди по поезду, который не едет никуда, и раскрой его тайны шаг за шагом
Escape Dead Rails — это атмосферное приключение от первого лица, где ты просыпаешься в заброшенном поезде без пункта назначения. Каждые пять минут — новое купе, новая загадка и ощущение, что реальность начинает трескаться по швам. Заколоченные окна, мигающий свет и тишина, от которой мурашки. Здесь нет врагов — только вопросы и нарастающее чувство, что ты не один.
Игра предлагает тщательно проработанные локации, уникальные вагоны с разной визуальной и звуковой подачей, атмосферу одиночества и внутренней тревоги. Исследуй, собирай фрагменты воспоминаний и попробуй понять: что за место ты покинул, и почему поезд до сих пор движется. Работает офлайн, без доната, идеально для тех, кто любит сюрреализм, медленное напряжение и сюжеты, в которых не всё объясняется словами.
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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