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Escape the Dead Rails

Escape the Dead Rails 0.1.0

Пройди по поезду, который не едет никуда, и раскрой его тайны шаг за шагом
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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
MayGamesLLC
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:28
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Escape Dead Rails — это атмосферное приключение от первого лица, где ты просыпаешься в заброшенном поезде без пункта назначения. Каждые пять минут — новое купе, новая загадка и ощущение, что реальность начинает трескаться по швам. Заколоченные окна, мигающий свет и тишина, от которой мурашки. Здесь нет врагов — только вопросы и нарастающее чувство, что ты не один.


Игра предлагает тщательно проработанные локации, уникальные вагоны с разной визуальной и звуковой подачей, атмосферу одиночества и внутренней тревоги. Исследуй, собирай фрагменты воспоминаний и попробуй понять: что за место ты покинул, и почему поезд до сих пор движется. Работает офлайн, без доната, идеально для тех, кто любит сюрреализм, медленное напряжение и сюжеты, в которых не всё объясняется словами.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Escape the Dead Rails 84 Мб Ссылка 2 84 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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