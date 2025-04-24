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Super Nob Run: Cупер бино (Полная версия)

Super Nob Run: Cупер бино (Полная версия) 193

Беги, прыгай, ломай блоки и ищи принцессу в классическом платформенном приключении
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Версия:
193
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
69 Studio
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 44 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Nob's World - Super Nob Run: Adventure Jungle — это аркадный платформер в духе классики, где ты управляешь героем, отправившимся на поиски пропавшей принцессы. Каждые пять минут ты прыгаешь по платформам, разбиваешь блоки, собираешь монеты и исследуешь скрытые тайники на пути к цели. Более 200 уровней — и каждый с новыми ловушками, врагами и окружением, от джунглей до ледяных пещер.


Геймплей держится на простом управлении и плавной сложности, а разнообразие локаций требует менять тактику — где-то придётся быть быстрым, где-то — точным, а иногда просто повезёт. Игра работает офлайн, не требует доната и подойдёт как детям, так и взрослым, скучающим по старой школе платформеров. Найдёшь ли ты принцессу? А главное — доберёшься ли до конца без потери интереса? Очень вероятно, что да.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Super Nob Run: Cупер бино (Полная версия) 44 Мб Ссылка 2 44 Мб

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Внимание

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