Описание

Nob's World - Super Nob Run: Adventure Jungle — это аркадный платформер в духе классики, где ты управляешь героем, отправившимся на поиски пропавшей принцессы. Каждые пять минут ты прыгаешь по платформам, разбиваешь блоки, собираешь монеты и исследуешь скрытые тайники на пути к цели. Более 200 уровней — и каждый с новыми ловушками, врагами и окружением, от джунглей до ледяных пещер.





Геймплей держится на простом управлении и плавной сложности, а разнообразие локаций требует менять тактику — где-то придётся быть быстрым, где-то — точным, а иногда просто повезёт. Игра работает офлайн, не требует доната и подойдёт как детям, так и взрослым, скучающим по старой школе платформеров. Найдёшь ли ты принцессу? А главное — доберёшься ли до конца без потери интереса? Очень вероятно, что да.